Spávala jsem s politiky. Tedy s jedním, ale to už je dávno, říká Žilková

Veronika Žilková byla hostem prvního letního dílu talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka, který se tentokrát natáčel v Opočnu. S městem má herečka spojené dětství, které zaznamenával do deníku její otec Václav Žilka.

„Našla jsem první záznam o mé návštěvě v Opočnu. Bylo to 31. července 1964. Byly mi tři roky: ‚Verunka má 39,7 horečku. Jel jsem pro Olgu k rychlíku do Žamberku, chtěl jsem jí nemoc Verunky zatajit, nešlo to, neboť měla velké průjmy. Ráno jsme ji odvezli do Opočna do nemocnice. Byla to smutná cesta, Verunka cestou v autě seděla na nočníčku.‘ Tak to byla moje první cesta do Opočna,“ čte herečka z deníku.

Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka nese historky z natáčení pohádek. Veronika Žilková jako host talkshow proto dala k dobru jednu nezapomenutelnou z natáčení pohádky O dvanácti měsíčkách.

„Točili jsme ji v Rožnově tři roky. Ne že bych měla tolik natáčecích dní, těch jsem měla asi deset, ale protože jsme stále čekali na sníh. Vždycky zavolali: Napadlo, přijeďte! Tak jsme všichni po představení naskákali do aut, přijeli jsme a ono to mezitím roztálo,“ vzpomíná Žilková.

Veronika Žilková a Martin Stropnický na plese prezidenta Miloše Zemana (Praha, 20. 1. 2017)

Z téhle pohádky mám nejstrašnější zážitek ve svém životě. Jeli jsme takhle po představení chytit východ slunce nad Lysou horou. Byly dva metry sněhu, přijeli jsme tam a já se modlila, aby sluníčko nevylezlo dřív, než dojedeme, protože už to byl asi pátý pokus o východ slunce. Doběhli jsme, s parukou, v šatech, a tam stály saně a před nimi dva koně. Režisér mi řekl představu, že budeme v saních, budeme vyjíždět a za námi bude vycházet slunce,“ popisuje.

„Ptala jsem se, kdo mě to naučí. A on, že nikdo, že za tři minuty vychází slunce. Ale já neumím jezdit na koni, bojím se jich, saně jsem nikdy neřídila. Koňáci taky nechtěli jít do dvoumetrového sněhu. Řekli mi, že když se to na mě zvrhne, budu mrtvá. Viděla jsem v duchu ty nezaopatřené děti doma a před sebou nešťastného režiséra Karla Janáka, jak tam stojí. Tak jsem řekla, tak jo, jdeme do toho. Vzala jsem opratě a poprvé v životě řídila kočár s koňmi. Slunce vyšlo, všechno nádherný… Ale režisér řekl, že ten záběr nemůže použít, protože za námi běžel rekvizitář s čajem,“ vylíčila Žilková svůj nehorší zážitek z filmování.

Řeč přišla i na chystaný seriál Primy s názvem Sedm schodů k moci. „Je to podle scénáře Josefa Klímy, inspirovaného skutečnou událostí, která se stala v naší politice docela nedávno, kdy ambiciózní žena zničila manželství jednoho politika,“ směje se Žilková.

„Moment, to není z mého života. Ona se jmenovala Jana a on Petr. Pepa Klíma to napsal tak, že já už po tomto seriálu nikdy nepůjdu k volbám. Když se člověk podívá, jak jsou všichni se všemi domluvení,“ přiznává.

Po poznámce Honzy Dědka o tom, že o politicích ví jistě mnoho, si rýpla sama do sebe. „Spávala jsem s nimi. Teda s jedním. Ale jak měl víc funkcí – ministr obrany, kultury, zahraničí, velvyslanec… Ale už je to tak dávno, že si ani nepamatuju jeho jméno,“ dodala herečka na adresu Martina Stropnického. Ten jí v březnu tohoto roku oznámil e-mailem, že se s ní rozchází.