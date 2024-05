Co, trénink? Kanaďané radši volí výlety po střední Evropě, mistrovství si užívají

Kanaďané stihli ještě před začátkem šampionátu, na němž budou bojovat o 29. titul v historii, poznat krásy Vídně a Budapešti. V Rakousku a Maďarsku odehráli krátce před turnajem přípravné zápasy a zvítězili 5:1, respektive 4:0.

V obou případech využili zastávky k poznání hlavních měst, ve čtvrtek si pak vychutnali také krásy Prahy.

„Bylo skvělé mít možnost navštívit tak nádherná města, kde je toho tolik k vidění a kde jsem zatím nebyl. Opravdu jsem si to moc užil. Samozřejmě to pro nás byl i takový teambuilding, protože jsme všechno objevovali společně a užili si během toho spoustu zábavy,“ řekla možná největší hvězda týmu mladý Connor Bedard.

Útočník Chicaga Connor Bedard během rozbruslení před zápasem proti Los Angeles.

Právě vystoupení talentovaného útočníka bude na mistrovství přitahovat obrovskou pozornost. V premiérové sezoně v NHL nasbíral v dresu trápícího se Chicaga v 68 zápasech 22 branek a 39 nahrávek.

„Connor je pro nás důležitým hráčem. Tohle není o věku, ale o tom, co na ledě dokážete. A on toho během sezony ukázal na úrovni NHL opravdu hodně. I v minulosti už předvedl na mezinárodní úrovni, že je hráčem pro velké zápasy,“ uvedl kanadský trenér André Tourigny a i on si zatím výpravu pochvaluje.

„Dosavadní zkušenost s pobytem v Evropě je vážně úžasná. Máme tady skvělou partu kluků a navštívili jsme opravdu nádherná města. Vídeň byla krásná, stejně tak Budapešť, krásně se tam o nás starali. A ve čtvrtek jsme dorazili do Prahy a vydali se do města. Všechno je tu parádní,“ prohlásil.

Kanaďané poprvé trénovali až v pátek dopoledne, před prvním zápasem proti Velké Británii stihli ještě krátké rozbruslení.

„Teď už ale musíme vytvořit soudržnou partu hlavně na ledě a snažit se, abychom byli co nejlépe připravení na turnaj. Být skutečný tým, to je pro nás nejdůležitější,“ věděl osmnáctiletý Bedard, jenž triumfoval s kanadskou osmnáctkou a dvakrát s dvacítkou.

„Myslím, že máme ode všeho něco. V týmu jsou šikovní hráči, ale také velcí, kteří umí přitvrdit. Zároveň jsou pohybliví a hrají dobře s kotoučem. Máme i výborné gólmany,“ pochvaloval si Tourigny.

Kanaďané obhajují na šampionátu zlato, s českým týmem se utkají na závěr skupinové fáze v úterý 21. května. Poté budou chtít zopakovat loňský úspěch.