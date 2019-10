Kolik stojí výměna ohebného displeje? U Samsungu moc ne, ale má to háček

Smartphony se skládacím displejem na sebe během MWC zaslouženě strhly značnou pozornost. Samsung na výstavišti prezentoval Galaxy Fold, Hauwei ukázal podobně koncipovaný Mate X.

Zájem všech přítomných o konstrukčně neotřelá zařízení eskalovala skutečnost, že ani novináři prakticky neměli šanci se jich dotknout. Přístroje byly vystaveny ve vitrínách a jejich dvířka chránil zámek.

Oba výrobci měli v plánu telefony uvést ještě na jaře, jenže přišlo několikaměsíční zpoždění. Samsung ještě před zahájením prodeje rozeslal testovací vzorky vybraným celebritám a jejich první dojmy byly neslavné (více v článku: Nová doba. Revoluční mobil dostávají jako první celebrity).

Ukázalo se, že si konstrukce žádá nezbytné opravy a je nemyslitelné, aby šel telefon do ostrého prodeje. Ostatně šéf Samsungu několik měsíců na to přiznal, že celý projekt uspěchali a snažili se telefon poslat na trh dříve, než byl na uvedení připraven. Zároveň padlo prohlášení, že na zařízení byly provedeny konstrukční změny, které eliminovaly vady. A také, že revoluční model přijde na trh ve správný čas.

Ten nadešel začátkem září, kdy Samsung svůj historicky nejdražší smartphone nabídl na domácím jihokorejském trhu. Následovalo uvedení ve Velké Británii, Francii a Německu a od minulého týdne je převratná novinka k mání také ve Spojených státech. Zájemci se mohou obrátit na tamního operátora AT&T, prodejce elektroniky Best Buy a zakoupit jej mohou samozřejmě ve značkových prodejnách Samsungu.

Cena je astronomická, Američané k nákupu potřebují 1 980 USD (asi 46 tisíc korun). Česká cena zatím není známa, nicméně napovědět mohou některé německé řetězce, které Galaxy Fold nabízejí za 2 100 eur. To je asi 55 tisíc korun, a pokud se zařízení bude oficiálně prodávat i v tuzemsku, můžeme očekávat podobnou cenu. Fold je dosud na mnoha trzích nedostatkovým zbožím, na čemž se snaží zbohatnout překupníci.

Speciální zařízení si žádá speciální zacházení

Přesně takto lze vyložit instrukce ke správnému zacházení, které majitelé převratného samsungu v balení najdou. Jsou natolik netradiční, že se o dojmy z prvního rozbalení podělila redakce serveru The Verge, přestože články tohoto typu běžně nevydává.

Samsung textem na průsvitném kousku papíru majitele novinky vítá ve zcela nové éře, která mění způsob interakce a každodenní komunikace. Mluví o nové definici displeje mobilního telefonu, který díky tenkým vrstvám nových materiálů umožňuje dosud nevídanou flexibilitu. Fold dále popisuje jako precizní štíhlé a prvotřídními materiály obalené zařízení, které uživateli dovolí se naplno ponořit do všeho, co potřebuje.

Samotný telefon je pak pečlivě zabalen v plastovém obalu a je plný nejrůznějších varování, jak Galaxy Fold správně používat a čemu se naopak vyhnout.

Pozor na ostré nehty, vodu, prach i magnety

Dočtete se třeba, že byste na displej neměli tlačit žádným tvrdým nebo ostrým předmětem, kterým může být nejen hrot psacího pera, ale i lidský nehet.

Dále není radno obrazovku zatěžovat nejen kovovými předměty, jako jsou klíče nebo mince, ale ani plastovými kartami. Nechybí upozornění, že přístroj není voděodolný ani prachotěsný, a proto by neměl přijít do styku s kapalinami ani prachovými částicemi.

Stejně tak se uživatelé mají vyvarovat nalepování nálepek na displej a v žádném případě by se neměli pokoušet odstranit ochrannou folii, kterou je panel opatřen z výroby. Její prodloužení a zahnutí až za okraj displeje totiž bylo jednou z konstrukčních změn, kterou Samsung vůči prvním kusům na finální verzi udělal.

Přístroj by dále neměl přijít do blízkého kontaktu s magnety nebo předměty, které je mohou ovlivnit (kreditní karty). V případě, že má majitel implantovaný kardiostimulátor, měl by se před používáním telefonu poradit se svým lékařem.

Upozornění tohoto typu rozhodně nejsou u smartphonů běžná a můžeme jen odhadovat, nakolik jejich seznam ovlivnily peripetie, které uvedení přístroje na trh předcházely.

Samsung telefon do ostrého prodeje vyslal s více než čtyřměsíčním zpožděním a podrobným návodem k použití a seznamem varování se chce bezpochyby vyvarovat většímu počtu reklamací.

Jelikož by telefon mohl přijít k úhoně i během přepravy, Samsung je raději neposílá, a proto je nutné si zařízení po objednání osobně vyzvednout. Při předání zákazník dostane i číslo na zákaznickou linku určenou výhradně majitelům převratné novinky. Veškeré dotazy nejen technického rázu tak mohou zákaznici směrovat právě tam, skrze aplikaci Samsung Members se lze s techniky spojit i prostřednictvím videochatu.

Samsung nabídne levnou výměnu displeje

U smartphonů platí, že displej je nejohroženější a nejzranitelnější součástí a leckdy na pohled nevinný pád na zem končí četnými prasklinami. Cena opravy může být i několik tisíc korun. Galaxy Fold tuto zranitelnost katapultoval na zcela novou úroveň. Poškodit panel totiž může i nehet a je jasné, že střet s betonem by znamenal katastrofu.

Zároveň je zřejmé, že cena takové obrazovky bude v porovnání s běžným displejem mnohem vyšší. A to násobně. Samsung v případě poškození panelu a jeho nutné výměny takový zákrok provede za 149 USD (asi 3 500 korun).

Jde přitom o speciální nabídku, která se bude vztahovat pouze na kusy zakoupené do konce letošního roku a především ji bude možné využít pouze jednou.

A když bude displej nešťastnou náhodou nutné vyměnit znovu? V takovém případě už zákazník bude muset sáhnout do kapsy podstatně hlouběji, podle serveru BGR totiž cena nového dílu i s prací činí 599 USD (asi 14 tisíc korun).

Tato částka představuje přibližně 30 procent ceny celého zařízení, třebaže bez přímého srovnání působí značně přehnaně, není to tak úplně pravda. Kupříkladu Apple za výměnu displeje u iPhonu 11 Pro Max účtuje 329 dolarů. Základní cena telefonu v USA přitom začíná na 1 099 dolarech a výměna displeje tak s dolarovou přesností představuje právě 30 procent pořizovací ceny. Podobně tomu je u typu 11 Pro (279 USD, základní cena 999 USD), i v případě základní jedenáctky (199 USD, základní cena 699 USD).

Za uvedené ceny panely vymění přímo značkový servis Applu, a přestože se lze v neznačkových opravnách dostat na nižší částku, Apple v minulých dnech proti snahám ušetřit varoval. Hrozí totiž použití neoriginálního dílu (více v článku: Prasklý displej iPhonu? Neautorizovaným servisům se vyhněte, varuje Apple).

Na dohled je levnější varianta telefonu

Přestože je zájem o první ohebný smartphone poměrně velký, větší poptávku logicky brzdí astronomická cena. Ohebný displej je technologickou novinkou a jeho výroba je mnohem nákladnější, než kolik stojí konvenční obrazovka stejné velikosti. Cenu vzhůru tlačí i obří 512GB nálož uživatelské paměti typu UFS 3.0. Úložiště vyšších kvalit aktuálně není k dispozici.

A právě menší velikost paměti Samsungu dovolí novou variantu zlevnit. Model s kódovým označením SM-F700F má disponovat 256GB modulem, což je stále kapacita, která většině uživatelů bude s přehledem stačit. Samsung paměti stejného typu nabízí třeba u Notu 10, přičemž cenový rozdíl mezi 256 a 512GB verzí v tuzemsku činí dva tisíce korun.

256GB verze Galaxy Foldu by tedy také dramaticky levnější nebyla, Samsung byl však mohl cenu dále stlačit i menší kapacitou operační paměti. 12GB, kterými současný model disponuje, totiž přeci jen není úplná nutnost. V souvislosti s odlehčenou verzí se mluví také o dostupnosti v mnoha dalších zemích. Globální dostupnost znamená produkci většího objemu ohebných displejů, což by se také mělo promítnout do nižší konečné ceny.