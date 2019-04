Nová doba. Revoluční mobil dostávají jako první celebrity

Už nějakou dobu je obvyklé, že se na akcích k představení novému telefonu objevují vedle technologických novinářů, odborníků a analytiků také například různé celebrity – z prostředí internetu či mimo něj. Nikdy však nebyl vidět nepoměr těchto dvou skupin víc než právě při prvních dojmech k revolučnímu smartphonu Samsung Galaxy Fold.



Vzhledem k tomu, že potenciální dosah takovýchto osobností na internetu roste, úměrně k tomu stoupá i zájem výrobců dostat produkty právě k nim, jelikož od nich se o telefonu dozví ještě více lidí než z tradičních médií. Z hlediska marketingu je to zcela logický tah. Navíc spolupráce s touto skupinou recenzentů byla zjevně placená, takže ji můžeme považovat spíš za reklamu než za nezávislé testování.



Stejně tak logická je i situace právě ohledně modelu Galaxy Fold, který je koncipován jako telefon pro ty skutečně bohaté. Jeho cena se naprosto vymyká běžným konvencím a v podstatě odpovídá ceně dvou špičkových modelů. Je tak jasné, že dojmy odborníků jsou v tu chvíli podružné na úkor obyčejného „hype“, tedy upoutávání pozornosti a rozšiřování základního povědomí o produktu. O Foldu musí vědět zejména ti bohatí, běžný spotřebitel jde v tu chvíli trochu stranou.



V pohodlí domova či vlastního studia si tak mohli telefon vyzkoušet jako první třeba fotbalista Mario Götze, vlogger Casey Neistat, youtuber Lewis Hilsenteger, hudební producent Steve Aoki, herečka Millie Bobby Brownová, módní ikona Jeanne Damas či profesionální hráč s přezdívkou Ninja. Z těchto lidí má ovšem šanci poskytnout odbornější pohled pouze duo Neistat a Hilsenteger, oba se recenzemi technologických novinek živí. Jmenovitě právě Hilsenteger alespoň v samostatném videu uvedl na pravou míru několik zásadních vlastností telefonu. Neistat si pak všímal hlavně zajímavých drobností.



V Česku mají smůlu úplně všichni Kdy se Fold začne prodávat v Česku, není známo. Neoficiálně se mluví o létě, možná to však bude ještě později. Pro Samsung prostě není český trh významný, ale to platí i o mnoha dalších trzích. Na rozdíl třeba od rumunského.

V Česku si tak zatím telefon nemohli vyzkoušet nejen novináři, ale ani celebrity nebo influenceři.

Na druhou stranu jsme pak viděli i první dojmy tradičních médií a dalších recenzentů na serveru YouTube, jmenovitě třeba MrMobile, MKBHD a z médií The Verge či CNET, kteří museli videa „spíchnout na koleni“ ze samostatné akce někde na pokoji hotelu. Tyto dojmy se tak jevily v podstatě jako druhořadé, byť nasbíraly za prvních pár hodin od nahrání miliony zhlédnutí.



Po pár dnech se situace zlepšila, mobil se už objevil v mnoha dalších světových redakcích a u recenzentů. Hned to vedlo ke zjištění, že displeje tohoto modelu mohou být problematické (více v článku Problémy převratného ohebného Samsungu. Loupe se mu displej).

Teď se samozřejmě nechceme pohoršovat nad faktem, že Samsung využívá k propagaci svého produktu známých tváří, to je v oblasti marketingu už prastará taktika. Upozaďování lidí, kteří o telefonu mohou skutečně říci něco víc, je ovšem poměrně nemilý trend, který může z dlouhodobého hlediska znamenat to, že se k potenciálním zákazníkům dostanou jenom prázdné dojmy a vizuály nepříliš odlišné od těch, které vyprodukuje přímo výrobce.

Samsungu, ale i všem ostatním vzkazujeme: využívejte celebrit co nejvíc, je to určitě skvělá reklama, ale dejte tradičním médiím a recenzentům alespoň stejnou šanci. Na vyjádření „líbí se mi, beru ho“ od fotbalisty nebo „na tom budu hrát hromadu her“ od profesionálního hráče se sice kampaň dá postavit velmi snadno. Pak vám to však zákazníci mohou vrátit i s úroky, když budou dojmy lidí, co o produktu mohou skutečně něco říct, až na druhém místě.