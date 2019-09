Prasklý displej iPhonu? Neautorizovaným servisům se vyhněte, varuje Apple

Prasklý displej smartphonu nevypadá příliš reprezentativně, v případě prémiových iPhonů to platí dvojnásob. Nicméně stát se to může každému, stačí chvilková neopatrnost a elegance drahého telefonu je ta tam. Pocítí to následně i peněženka. Mnozí se proto snaží najít možnost, jak poškozený displej vyměnit co nejlevněji. Od toho však Apple uživatele aktuálních iPhonů, tedy modelů 11, 11 Pro a 11 Pro Max důrazně odrazuje.

Podle společnosti by se uživatelé neměli snažit ušetřit za každou cenu. V neautorizovaných servisech prý totiž hrozí, že technici poškozený díl nahradí neoriginálním displejem. Uživatelé se tím vystavují minimálně riziku snížení uživatelského komfortu.

Displeje současných iPhonů totiž disponují funkcemi, které panely třetích stran pravděpodobně nemají. Jako příklad uvádí Apple třeba haptickou odezvu, intuitivní multi-touch či přesné vyvážení barev a vysoký jas.

U neoriginálního displeje tak podle společnosti hrozí třeba to, že by obrazovka při vícenásobném dotyku nemusela lokálně vůbec reagovat. Zmiňovány jsou ovšem i takové situace, jako je zapnutý displej během hovoru, nižší maximální či nerovnoměrný jas, nepřesné podání barev nebo také rychlejší vybíjení baterie telefonu. Kvůli neoriginálnímu displeji by nemusel ani správně fungovat snímač okolního světla, obrazovka by se tedy rozjasňovala a ztmavovala bez ohledu na aktuální světelné podmínky.

Apple navíc dodává, že případná výměna dalších součástí (například šroubky či krytky) v neautorizovaném servisu za neoriginální může vést k přehřátí telefonu a poškození baterie. V důsledku neodborného zásahu tak údajně hrozí i riziko zranění uživatele. Podotýká přitom, že originální součástky jsou testovány a splňují normy pro výkon a kvalitu.



To, zda byl v servisu použit originální displej Applu, si lze v případě aktuálních iPhonů ověřit přímo v jejich nastavení (Nastavení - Obecné - Informace). Pokud byl použit displej třetí strany, tak se na obrazovce objeví informace o tom, že nelze ověřit, zda daný iPhone používá originální displej. Toto upozornění se bude uživateli zobrazovat i na zamčené domácí obrazovce, a to po dobu čtyř dnů. Na používání telefonu nebude mít nicméně žádný vliv.

Obdobnou informaci dostávali již uživatelé loňských iPhonů XR, XS a XS Max, a to v případě, že originální baterie byla vyměněna za neoriginální či její výměnu provedl neautorizovaný servis. Proti používání neoriginálních dílů a příslušenství bojuje Apple dlouhodobě. V minulosti tak například po řadě tragických událostí důrazně varoval před používáním neoriginálních nabíječek (více viz Apple stíhá smrt a kóma. Používejte originální nabíječky, varuje).