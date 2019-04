Samsung pustil do světa ohebný model Fold. Rýha v displeji je dost vidět

Na únorovém představení modelu Galaxy Fold v San Franciscu jsme sice byli, ale jako všichni ostatní jsme tehdy telefon viděli pouze krátkou chvíli na pódiu. Trochu lepší už to bylo na veletrhu MWC v Barceloně, kde jsme se mohli na skládací samsung přijít podívat kdykoliv. Jenže byl schovaný ve vitríně za sklem. Nyní, tedy deset dní před spuštěním prodeje na americkém trhu, se tento revoluční model konečně dostal do rukou novinářů, celebrit a dalších influencerů. A my tak můžeme konečně vidět telefon v celé své kráse.

V první řadě se sám Samsung znovu pochlubil, že novým foldem už potěšil známé osobnosti jako například fotbalistu Maria Götzeho, vloggera Caseyho Neistata, hudebního producenta Stevena Aokiho nebo herní celebritu Richarda „Ninju“ Blevinse. Ti všichni spolu ve videu odhalují první okamžiky s tímto přelomovým telefonem (viz úvodní video). Nás ovšem samozřejmě zajímají i „upřímnější“ první názory než jen ty, které se objevily v klipu od Samsungu.



Model Galaxy Fold se totiž ukázal i ve spoustě videí s prvními dojmy světových médií a samozřejmě také celé řady recenzentů na serveru YouTube. A právě z těchto prvních dojmů se dá už leccos vyčíst. Ať už ze samotných záběrů či z poznámek recenzentů.

V první řadě se konečně dozvídáme pravdu, jak je to s onou rýhou na vnitřním displeji. Ano, je přítomná, je celkem viditelná a pocítíte ji i po hmatu, když po displeji budete přejíždět prstem. Zároveň se však objevují připomínky, že při přímém pohledu na displej vidět spíše není a všimnete si jí hlavně když se budete dívat ze stran. Zda je skutečně rušivá ukáže až čas a dlouhodobější testování.



Displej, který se ohýbá a zároveň se v rozloženém stavu perfektně narovná, zkrátka ještě není v možnostech současné výroby. Bude to pravděpodobně aspekt, na který se výrobci zaměří až u budoucích generací. Pokud se chystáte si takový model pořídit, v dohledné době si zkrátka budete muset na rýhu v displeji zvyknout.

Další věcí je, že ve složeném stavu je mezi ohnutými polovinami těla mezera. Konstrukce se tedy neohýbá tak, aby k sobě tyto dvě části perfektně přiléhaly. To proto, aby plocha displeje ve složeném stavu nebyla úplně zlomená, což by zcela jistě byl daleko náročnější konstrukční problém k vyřešení.

Tloušťka těla je odhadována v podstatě jako ekvivalent dvou tenkých telefonů položených na sobe. Ale třeba z rychlého testu Caseyho Neistata (níže), kdy si do kapsy po foldu strkal i jiné telefony, je vidět, že to zas takový rozdíl oproti jiným modelům není. Jiní se naopak pozastavují nad extrémně protáhlým tělem ve složeném stavu, které působí skoro jako čokoládová tyčinka. Poukazuje se také na to, že telefon je poměrně těžký.



Nějaký čas se také na internetu proslýchalo, že přechod z práce na vnějším displeji do vnitřního není úplně plynulý. To se ovšem nepotvrdilo. Z prvních dojmů je patrné, že kdykoliv telefon během používání vnějšího displeje rozložíte, obsah se okamžitě přenese na vnitřní a vy můžete pokračovat v prohlížení obsahu. Tato funkce vypadá hezky odladěně.

Konstrukce telefonu je opatřena magnety, takže když telefon zavřete, uslyšíte celkem hlasité cvaknutí, jak tyto magnety zafixují telefon v zavřeném stavu. Otevírání těla je záležitost obou rukou, v jedné budete otevřený telefon ovládat jen těžko. Naopak jej pak jednou rukou pohodlně zavřete a můžete se vrátit k ovládání na menším vnějším displeji s úhlopříčkou pouhých 4,5 palců a obrovskými rámečky. Tedy na dnešní poměry.



Zvláštností foldu je fakt, že nemá čtečku otisků prstů v displeji, nýbrž v tlačítku na boku. To ovšem neslouží pro aktivaci displeje, nýbrž vyvolá hlasového asistenta Bixby. Je tak údajně ještě jednodušší se omylem dostat do nabídky asistenta, ačkoli jste ve skutečnosti chtěli jen odemknout telefon.

Samsung se ve výbavě modelu Fold také trochu střelil do nohy, když se dlouhodobě vysmíval Applu za výřezy v displeji či byl zastáncem sluchátkového jacku. Galaxy Fold má nejenom poměrně masivní výřez vnitřního displeje, ale také mu chybí i konektor pro sluchátka. V balení naštěstí najdete bezdrátová sluchátka Buds, která samostatně stojí čtyři tisíce korun. Více o výbavě telefonu se dozvíte v článku Samsung začíná mobilní závody. Skládací smartphone otevírá novou éru.

Galaxy Fold jde na americkém trhu do prodeje 26. dubna. Ve stejný den Samsung spouští předobjednávky na vybraných evropských trzích. Týká se to Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Švédska, Španělska, Norska, Dánska, Finska, Belgie, Nizozemska, Rakouska, Polska, Rumunska a Švýcarska. U nás bohužel novinka prozatím dostupná nebude. Nejblíže to budou mít čeští zájemci tedy do Německa či Polska, ovšem telefon bude dostupný jen v omezeném množství a už teď oficiální stránky hlásí, že jsou všechny rezervace zabrané. Zájemci, kteří si Samsung Galaxy Fold stihli objednat, za něj zaplatí poměrně vysokou částku 1 980 amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba 45 tisíc korun bez daně.