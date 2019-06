Samsung už vychytal mouchy. Galaxy Fold je připraven do prodeje

Konkurenční Huawei už oznámil, že po zdržení týkající se také ohebného displeje jeho skládací smartphone Mate X půjde do prodeje v září. To je ten druhý přístroj na světě s tou to konstrukcí. Ten první chtěl Samsung prodávat už v dubnu. Ovšem první testy ukázaly, že telefon není připraven na komerční nasazení.

Samsung tak musel upravit technologii displeje a vše důkladně otestovat. Ještě koncem května bylo v plánu uvedení na trh v rámci několika týdnů, všechny předobjednávky však raději zrušil. Podle serveru The Korea Herald se ovšem začátek prodeje už opravdu blíží.

Podle vice prezidenta divize displejů Samsungu Kim Seong-Čeola je model Galaxy Fold připraven na to být uveden na trh. Kim Seong-Čeol dodal, že všechny problémy s displejem byly vyřešeny. Představitel Samsungu navíc dodal, že očekává velký zájem o revoluční novinku.

Ale s brzkým uvedením na trh to nebude u rozevíracího samsungu tak horké. Samsung popřel, že by byl model Galaxy Fold uveden na trh před modelem Galaxy Note 10. Ten má být představen 7. srpna. Vypadá to, že Galaxy Fold bude uveden na trh nejdříve v září.

Utká se tak na přímo se zmiňovaným Huawei Mate X. Obě firmy se určitě budou snažit uvést svůj model na trh jako první. V září ale budou mít konkurenci v podobě sice nerozkládacích, ale možná překvapujících nových iPhonů. Takže novinek bude víc než dost.

Uvidíme, za kolik se bude po vylepšení prodávat Samsung Galaxy Fold. Původně měl stát přibližně 45 000 korun, Huawei Mate X má stát dokonce 60 000 korun. Nové iPhony asi tak drahé nebudou, ovšem nikdo přesně neví, co Apple chystá.

Ohebné nové iPhony zcela jistě nebudou. Ale jejich vrcholné verze s velkou kapacitou paměti mohou cenu odkládaného samsungu vyrovnat. O moc levnější asi nebudou ani vrcholné verze modelu Galaxy Note 10, který ale Samsung muže nabízet pouze na některých trzích.