Chce to první gól a vyhodit Hradec ze sedla, přeje si olomoucký kouč

Družina trenéra Jiřího Saňáka potřebuje dnes od 15 hodin dohnat dvougólové manko, které nabrala minulou neděli v Hradci Králové.

Votroci v prvním zápase nadstavbové části Fortuna:Ligy o předkolo Evropské konferenční ligy vyhráli 3:1. A hlavně z výkonu Sigmy nešlo cítit, že Hanáci myslí útok na Evropu vážně.

Přesto trenér Saňák hlásí: „Nic není ztracené. Čeká nás důležitý zápas. Budeme chtít udělat maximum, musíme to brát jako finále. Naší povinností je poprat se o postup. Určitě je v našich silách porazit Hradec 2:0.“

Dát Hradci dva góly a přitom neinkasovat bude však těžká disciplína. Dopředu bude zase tuze nepříjemný urostlý útočník Vašulín, všimnete si i průbojného křídelníka Harazima a vědět o sobě dozajista dá i Václav Pilař, někdejší reprezentant a také bývalý hráč Sigmy.

Ten na odchod ze Sigmy nevzpomíná v dobrém, tehdejší trenér Látal jej přeřadil do B týmu, což ozřejmoval Pilařovým zraněním. Záložník však zdravotní indispozici popřel, za trenéra Látala se pak postavila celá kabina v čele s kapitánem Vítem Benešem.

Beneš bude fit. A Vodháněl?

Právě Beneš už bude po zranění trenéru Saňákovi k dispozici pro zítřejší špíl. Vyztužit obrannou řadu určitě Olomouc potřebuje, stejně tak ovšem zrychlit přechod do útočné fáze a zkvalitnit rozehrávku. „Měli jsme v prvním zápase problémy ve výstavbě hry, v tom se rozhodně musíme zlepšit a pracujeme na tom,“ podotkl Saňák.

ONLINE: Olomouc – Hradec podrobná reportáž v neděli od 15:00

„Bude to samozřejmě specifický zápas, ne jako běžný ligový. Začínáme s dvougólovým mankem, ale v našich schopnostech je tu ztrátu smazat a jít minimálně do prodloužení,“ cítí olomoucký trenér.

Klíčová podle něj bude první branka utkání. „Abychom tím dostali Hradec trochu ze sedla. Pak už by to bylo jen o jedné brance. Od toho se bude všechno odvíjet,“ předvídá.

Zásadní také bude, zda se uzdraví křídelník Jan Vodháněl, jenž minulou neděli střídal kvůli problémům se zadním stehenním svalem. Vodháněl je letos se čtyřmi góly a čtyřmi asistencemi druhý nejproduktivnější hráč Sigmy po Lukáši Julišovi.

I jedenáctigólový střelec se po stopce kvůli žlutým kartám nejspíš vrátí do sestavy, třebaže jeho náhrada Pavel Zifčák odvedl pod lízátky poctivý, bojovný výkon.

Přesně to budou Hanáci potřebovat i zítra. „Jsme odhodlaní uspět. Ať to dopadne, jak to dopadne, tak dřívější dovolenou mít nebudeme a tréninkový proces bez zápasu je mnohem horší. Rozhodně uděláme všechno pro to, abychom ještě mohli dál bojovat,“ říká Saňák, který možná bude koučovat poslední zápas u áčka Sigmy.

Stále více se v kuloárech šeptá o jeho možném nástupci. Horkým favoritem je trenér B týmu Tomáš Janotka, jenž se svými svěřenci vyhrál už sedmkrát v řadě a hřeje se na druhém místě druhé ligy. Janotka je ale i hlavním koučem reprezentační devatenáctky, což by s trénováním A týmu šlo jen těžko dohromady. Ve fotbalovém zákulisí se také skloňovalo jméno trenéra Vlašimi Martina Hýského, ten ale údajně jednal i s Pardubicemi.

Mimochodem, právě Pardubice před rokem a půl lanařily na trenérskou židli Jiřího Saňáka, tomu však tehdy, coby asistentovi trenéra Václava Jílka, nebylo umožněno odejít.

Teď by možná po podobné nabídce skočil. V Sigmě totiž svůj nástup příliš nezachytil. Olomouc pod jeho vedením vyhrála v devíti zápasech pouze dvakrát.

Po neděli to ale zase může být celé jinak. Pokud Olomouc uspěje, stále bude reálně pomýšlet na evropské poháry, což byl v zimě, ještě za kouče Jílka, vytoužený cíl.