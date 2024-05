Vypršelo mi funkční období dočasného kouče, nezříká se odpovědnosti Saňák

Cítíte po tak brzkém konci sezony prázdno?

Jsme všichni zklamaní a smutní, jak tahle sezona dopadla.

Přemýšlíte jen nad tímto nezvládnutým zápasem, nebo nad celým nepovedeným jarem?

Je to asi kombinace všeho, ale akutně bolí více ten poslední zápas. Je to bezpochyby neúspěšný konec.

Už přišlo první zhodnocení od klubového vedení?

Zkrátka dostaneme čočku, tak to je, musíme to přijmout a věřím teď v životní pravdu, že z neúspěchu se dá hodně vytěžit. Teď jsme v tom bodě neúspěchu, který je hořký a nepříjemný. Musí nám to být hozenou rukavicí, abychom naplnili i tu druhou část a tahle životní pravda platila.

Dnešní prohra pramenila z čeho?

Dnes to Hradec rozhodl efektivitou. Dali dva krásné góly a díky tomu nás zlomili. My do toho nevstoupili vůbec špatně, vytvořili jsme si tři šance Pokorným, Uričou a jednou hlavičkou po standardce. Kdybychom dali gól… ale to jsou zase kdyby. Za mě to byl za poslední dobu nejlépe taktický zvládnutých čtyřicet minut, až do toho prvního gólu, který to samozřejmě dost ovlivnil. Do té doby ale plán fungoval, krom naší efektivity.

Co váš dnešní trenérský protějšek David Horejš udělal jinak, když převzal Hradec ve stejné době, jako vy Sigmu a Hradec nyní jde dál?

Vůbec nevím, proč se to v Hradci podařilo a nám ne. Já se bráním jakémukoliv srovnávání týmů, David Horejš nechodí v mých botách a já nechodím v jeho. Spíš mi jde o náš neúspěch, abychom se z něj uměli poučit a šli příště jinak. Fakt je však takový, že oni se zvedli, naskočili na vlnu a my ne. Taková musí být naše posezonní analýza.

V čem ale vidíte příčinu toho jarního propadu?

Je to na hlubší analýzu. Zodpovědnost ale musíme brát přesně podle svých pozic. Já se jí nezříkám. Jen tak z voleje po zápase se nám však nepodařilo ustálit sestavu, měli jsme hromadu zraněných, kdy nám vypadli i zkušení hráči. A já už to rovnou zkusím otočit do pozitivního, že díky tomu jsme mohli dát prostor dalším, kteří čekali na šanci. Interně tedy můžeme vidět i nějaký pozitivní posun.

Týmu byla vyčítána kondice, tu se povedlo dohnat, přesto však výsledky zůstaly.

Maratonci minulého kola jsme se stali my a Hradec, tak se to zřejmě povedlo. Před dvěma a půl měsíci bychom se o tom nemohli vůbec bavit. Jsou dílčí věci, co se povedly, celkově se však asi dá hodnotit sezona jako nepovedená. Mnohokrát jsem se mýlil, jistě, a jsem připravený si to pořádně zhodnotit a nést svoji zodpovědnost.

Letní atmosféra na tribunách olomouckého Andráku při utkání s Hradcem Králové.

Byl jste prezentovaný jako dočasný kouč, je to tedy poslední váš zápas na lavičce Sigmy?

Odpovím tak, že končí moje role dočasného trenéra. Je to teď pochopitelně nepříjemné, ale beru to jako součást fotbalu. Situace je pro nás těžká, nejsme v pohodě. V týdnu ale bude čas, říci si co bude dál. Více k tomu ani říct nemůžu, protože k tomu ani nemám ty noty.

Zůstanete příští sezonu v Olomouci, byť třeba v jiné roli?

Nevím. Vedení bude jistě jednat a uvidí se, co bude dál. Nezříkám se zodpovědnosti. Jsem tu tři roky, hodně jsme toho udělali s Vencou Jílkem, hodně se teď chválí B tým, který jsme příkladně propojili s hlavním mužstvem.

Byla výsledková nepohoda výsledkem čistě fotbalových okolností, nebo se na tom podepsalo i dění kolem klubu a diskuzím o prodeji Sigmy?

Dělali jsme všichni maximum pro to, abychom se soustředili na to, na co máme. Samozřejmě bych chtěl o klubu, kde pracuji, číst v jiných intencích, pracovat v lepší atmosféře, ale na druhou stranu i tohle patří k vrcholovému sportu, že někdy ten tlak a negativní atmosféra přijdou. Nejsem věštec, abych posoudil míru ovlivnění naší hry vším okolo. Já se opravdu soustředil na moji úlohu a nehledal alibi pro případné neúspěchy mé práce. Přiznám si raději, že jsme to nezvládli, že se poučíme a vyjdeme potom s hlavou vzhůru.

Olomoucký Jáchym Šíp (vpravo) v souboji o míč s hradeckým Jakubem Klímou

I tohle se ve výkonu dalo najít. Byť Sigma neměla už sílu zvrátit vývoj, alespoň bojovala. Chtěl jste to?

Snad to fanoušci viděli. Na to, jak na nás vše padlo, tak i přes prohrávání fanoušci klukům občas zatleskali, ocenili je. Za to jim chci poděkovat. Je to odpověď alespoň na to, že kluci bojovali a nechali tam všechno i v té zoufalé situaci, která pak byla. Proto snad odcházíme z této sezony se vztyčenou hlavou, že jsme si sice vše dnes vyžrali do úplného dna, ale s vědomím, že jsme nic nevypustili.

A tým je nyní zahalen smutkem, B tým při tom jede na velké vítězné vlně. Jaké z toho máte pocity?

Je to zvláštní. Rezervě nezávidím, ale přál bych si být také na takové vlně. Zkoušeli jsme to všelijak, ale nezvládli jsme to. Kdyby to bylo všechno hezké, chtěl by to dělat každý. My si to teď vyžrali výsledkově i herně zase z té druhé strany.