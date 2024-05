ANALÝZA: Pět vlastňáků mdlé Sigmy. Proč chybí v Evropě a zahrává si s fandy

Na podobnou pohádku musejí její fanoušci čekat dál, jakkoliv hráči i trenéři ještě v zimě hlásili: „Chceme se umístit v první šestce ligy a pak se o Evropu porvat.“

To se Olomoučanům sice povedlo loni, na vytoužené evropské zápasy ale scházely čtyři body. Letos Sigma opět spadla do šedého průměru. Po vydařeném podzimu se hřála na pátém místě, na jaro by ale sigmáci nejradši zapomněli. Po značném výsledkovém i herním poklesu se na konci základní části museli smířit až s osmým místem a následným vypadnutím v prvním kole nadstavbové části. Proč? Analýza MF DNES ukazuje na „vlastní góly“, které si Sigma dala sama.

1. Výměna trenérů, která nevyšla

V zimě se krotili, nechtěli svoji dobře rozjetou sezonu zakřiknout, vstup do jarní části Fortuna:ligy ale Olomouci nevyšel. Z prvních čtyř zápasů získala pouze jeden bod, a tak přišel až nečekaný řez: bez předešlého ultimáta vyhodil sportovní manažer klubu Ladislav Minář kouče Václava Jílka – trenéra, který tehdy se Sigmou stanul proti Seville.

Olomoucký trenér Jiří Saňák během utkání se Spartou

Málokdy se v posledních letech stalo, že by Minář vyměnil trenéra před vypršením smlouvy. „Nebylo to jednoduché. Nicméně potom převážila fakta. Čtrnáct utkání (v součtu s podzimní částí) plus jedno pohárové – vyhráli jsme jen dvě. Na jaře nebyl vůbec dobrý herní projev,“ vysvětlil Minář.

Šanci dostal po Jílkově požehnání jeho dlouholetý asistent Jiří Saňák. Ale ani tohle spojení nefungovalo. Jílek věřil, že by tým jednou výhrou dostal impulz a nakopnul se. Ale šanci už nedostal a Saňák chod věcí změnit nedokázal.

I proto nejspíš na lavičce Sigmy skončí. „Chtěl do toho vpustit trošku svých nápadů, jako to chce každý trenér. Chtěl do toho dát trošku novější energie. Ale nepotkalo se to moc s tím, co jsme pak předváděli na hřišti,“ řekl obránce Sigmy Jakub Pokorný. Saňák od převzetí vedl Olomouc do deseti zápasů. Zvítězil pouze dvakrát, hned šestkrát prohrál. Ne, tenhle impulz nevyšel.

2. Kauzy rezonovaly. I v kabině

Fotbalisty, i profesionální, zcela jistě ovlivňují také mimosportovní vjemy. A ty byly u Sigmy letos obzvláště silné.

Klub stále jedná o vstupu amerického investora, daleko větší dopad však nejspíše měla nařčení o údajném špatném hospodaření Sigmy, útoky na vrchní představitele klubu v podobě prasečích hlav před stadionem i útočné transparenty olomouckých ultras. Dejme teď bokem, jak opodstatněné byly, či nebyly. V téhle atmosféře se nemůže nikomu trénovat a hrát dobře.

„V šatně se to řešilo, nebudu nic zastírat. Nevím, jaký dopad to mělo na celý tým,“ připustil Pokorný. „Já se snažím tyhle věci neřešit, to vás akorát nahlodá. Už jsem se s něčím podobným setkal v Baníku. Já jsem se od toho už oprostil a dokázal se soustředit na fotbal.“

3. Přestupy bez efektu

Ekonomická stabilita Sigmy je už roky založena na prodeji kvalitních odchovanců. Jenže to vypadá, že odchozího útočníka Chytila a obránce Zmrzlého jako by snad vedení ani nechtělo nahrazovat.

Zmrzlý přestoupil do Slavie v zimě za přibližně dvacet milionů. Na podzim v lize nechyběl Sigmě ani minutu. Kdo přišel na jeho post? Jakub Elbel z druholigového Prostějova. Kolik odehrál na jaře minut v první lize? Nula. Více se asi čekalo i od Jiřího Slámy, který Zmrzlému alternoval, ale odchovanec Sigmy bude muset ještě zapracovat. Kopací techniku má vytříbenou, stejně to však bylo málo.

Olomoucký útočník Ebrima Singhateh zpracovává míč.

Sigma přivedla na roční hostování 20letého útočníka Ebrimu Singhateha. Trenér Jílek si od něj po zimním soustředění sliboval velké věci. Ale ani on je nenaplnil. Do prvoligového základu se dostal pouze třikrát. Pod Saňákem ani jednou a spíše nastupoval za druholigový B tým. S posílením kádru fanoušci Sigmy rozhodně nemohou být spokojení. A trenéři zase nemohli být v sezoně spokojení se záložní řadou.

4. Střed hřiště nebyl stabilní

Sigma často přecházela z formace se třemi středními záložníky na dva střeďáky, případně dva střeďáky a jeden podhrot, ale personální obsazení ustálit nedokázala, což je problém. Stabilní místo měl kapitán Radim Breite. Odhodlaný bojovník splňoval vše, co se od něj očekávalo. Vedle něj – nebo před ním – je ale potřeba mít kreativního hráče. Roli, kterou měl splňovat Martin Pospíšil, jenž se do Sigmy vracel z Polska jako zvučná posila.

Ale trenéři jej, místy až nepochopitelně, často střídali nebo nenechali hrát. Ano, do defenzivní činnosti má rezervy, ale svým pasem byl schopen vytvořit pro tým výhodu prakticky z kterékoliv pozice.

Zejména Václav Jílek čelil opakovaně kritice, že Pospíšilovi nedokáže najít pozici, kde by byl platný. „Je to střední halv a on si s tím musí poradit. Víme, že se necítí ve vyšší pozici, ale je to o tom, aby byl stabilní. Nároky zná,“ vysvětloval tehdejší kouč Sigmy. „Ze začátku to fungovalo, ale pak si na mě soupeři začali dávat větší pozor. Vím, že v některých zápasech jsem nebyl až tolik ve hře,“ všiml si Pospíšil.

Sezona příliš nevyšla ani Denisu Ventúrovi, jenž často nastupoval vedle Breiteho. Jen předminulou neděli se v Hradci Králové podepsal pod dvě inkasované branky.

Dalším střeďákem do party byl ofenzivně laděný Jan Fortelný, ale i jeho hostování ze Sparty zůstalo v Sigmě daleko za očekáváním. Stabilní pozici v sestavě si nevybojoval. Do Sigmy přicházel po dlouhém zranění, nerozehraný. „Toho hráče dobře znám, pracovali jsme spolu. Spoléhám u něj spíše na svoji intuici,“ říkal po jeho přesunu Jílek. Ke konci sezony se dostal do herní pohody alespoň Filip Zorvan, působil sebevědomě, klidně na míči. Ale drtivou část sezony i on proseděl.

5. A ta marodka...

Jistě, s marodkou se potýká snad každý tým v lize. Je však fér připomenout, jací plejeři Sigmě chyběli. Není třeba počítat šikovného útočníka Antonína Růska, který se zády marodí už přes rok. Olomouc ale určitě pocítila absenci poctivce Navrátila, který se zranil ke konci podzimní části kvůli podmáčenému terénu. Navrátil do té doby v šestnácti zápasech chyběl v základní sestavě pouze dvakrát. Takto důležitý pro Jílka se Saňákem byl.

Útočník Daniel Vašulín z Hradce Králové se snaží hlavičkovat mezi hráči Olomouce.

V závěru ligy chyběl i buldok Beneš či další zkušený obránce Novák. Zranila se i gólmanská jednička Macík, wingback Sláma, záložník Fortelný nebo obránce Křišťál. A to už je pořádný výčet. Naposledy nebyl k dispozici ani Jan Vodháněl, druhý nejproduktivnější hráč Sigmy.

Olomouc čeká hodně práce, chce-li příští sezonu skutečně pomýšlet na evropské poháry. Aby ale nezůstalo u prázdných slibů, bude muset něco reálně změnit. Současným stavem nejvíc trpí fanoušci.

A fotbal bez nich není fotbal.