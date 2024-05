Sami jsme se uvařili, ví po porážce v Hradci olomoucký trenér Saňák

Už po třinácti minutách přitom Olomoučané vedli. Ventúrův nákop z poloviny hřiště přizvedl Jáchym Šíp hlavičkou a la Robin van Persie a přeloboval bezmocného gólmana Zadražila. „To jsem od něj fakt nečekal. Geniální trefa. Poblahopřál jsem mu. Jen, ať v tom pokračuje,“ chválil kolegu záložník Filip Zorvan.

Bohužel pro Sigmu, šlo o jediný světlý moment Hanáků v zápase. Ve 20. minutě Hradečtí srovnali po vlastním gólu Juraje Chvátala. A v posledních pěti minutách první půle se po laciných ztrátách votroci prosadili hned dvakrát.

Nejprve Denis Ventúra trefil při odkopu Šípa, odražený míč sebral Vašulín a ze střední vzdálenosti přízemní střelou zaskočil gólmana Stoppena, třebaže mladý brankář asi měl ránu krýt. O pár okamžiků později si Ventúra nerozuměl se Zorvanem a samostatný průnik zakončil Horák.

„Dal jsem Denisovi míč na střed, vystoupil na něho stoper, takže jsem si myslel, že balon posune doprava na Juraje Chvátala. Ale Denis chtěl jít do narážečky se mnou, obránce to vypíchl a bylo to. Nedorozumění,“ kál se Zorvan.

„Ke konci poločasu jsme dali Hradci dva dárky. Zbytečně jsme ztratili míč, a to potrestá většina ligových mužstev,“ cítí trenér Olomouce Jiří Saňák.

Olomoucký záložník Radim Breite hlavičkuje před Danielem Horákem z Hradce Králové.

U střídačky stál klidný, zápas sledoval s kamenným výrazem, tu a tam něco zahulákal na své svěřence, ale emoce na povrch nepouštěl. Přesto bylo patrné, že s hrou svého týmu nemůže být spokojený. „Chyby sice k fotbalu patří, ale na vlastní polovině bychom to měli uhrát mnohem lépe. Nebyly to neřešitelné situace. Ke konci poločasu jsme se uvařili sami a ztratili jsme sebevědomí,“ konstatoval.

Stále je v našich silách postoupit

Možná i proto Hanáci v druhé polovině vypadali tak, že spíše než snížit manko soupeře, chtějí především neinkasovat. „Věděli jsme, že další obdržený gól si nemůžeme dovolit,“ připustil Zorvan.

Saňák v poločase stáhl Ventúru i kreativního Pospíšila. Šanci dostali středopolař Langer a rychlík Singhateh. „Chtěli jsme mít větší převahu ve středu hřiště, uhrávat víc odražených míčů. Ty změny, myslím si, vyšly. Náš záměr byl, abychom byli ve středu víc agresivní a získávali druhé míče, o tom český fotbal je,“ vysvětlil Saňák.

Jenže kreativita a nápad chyběly. Naopak po střele Juliše mohl zvýšit Hradec, ale Stoppenovi pomohla tyč. „Hradec si vyhrát zasloužil. Rozhodující byly dva góly před přestávkou. Je to velké ovlivnění dvojzápasu a zároveň velká komplikace,“ uvědomuje si Zorvan.

Sigma bude manko na Andrově stadionu dohánět příští neděli od 15 hodin. Kromě útočníka Lukáše Juliše, včera absentujícího kvůli kartám, bude podle Saňáka k dispozici už i stoper Vít Beneš. Naopak chybět nejspíš bude křídelník Jan Vodháněl, který se včera zranil při prudké změně směru. „Půjde na vyšetření. Nevím, jak vážné to je, ale poranil si zadní stranu stehna,“ přiblížil olomoucký trenér.

„Nic není ztracené. V neděli nás čeká důležitý zápas. Budeme chtít udělat maximum, musíme to brát jako finále. Naší povinností je poprat se o postup. Určitě je v našich silách porazit Hradec 2:0,“ míní Saňák.

S hloupými chybami to ale jistojistě nepůjde.