Sigma má nabídku od Američanů, investor naznačil zájem jen o menšinový podíl

Sedmapadesátiletý velezkušený sportovní manažer Luhnow, který v roce 2017 dovedl Houston Astros až k vítězství nejlepší baseballové soutěže světa MLB, v rozhovoru pro iDnes.cz odpovídal na dotazy k Sigmě velmi opatrně, přesto z nich jde vyčíst jeho záměry.

„Prioritou Blue Crow je nyní MFK Vyškov. Na tomto projektu a klubu pracujeme roky a naším cílem je jeho růst a správné směřování. Zároveň však musím říct, že se nám obrovsky líbí český trh jako takový a nevíme, zda Vyškov bude v první či druhé lize, kde vůbec bude hrát. A tak jsme vedli jednání s několika kluby v Česku o různých formách spolupráce nebo vstupu do struktury klubu. Jedna věc by ale měla zaznít jasně. Blue Crow má obrovský zájem hrát nějakou roli v českém fotbalovém trhu, mít zde klub,“ uvedl manažer.

Druholigový Vyškov, který společnost Blue Crow vlastní, má však postupové ambice a pravidla neumožňují držet většinový podíl ve více prvoligových klubech zároveň. „Samozřejmě nemůžeme mít většinový podíl ve dvou týmech a my o to ani nemáme zájem. V žádném případě další jednání nepovedou k jakékoliv újmě projektu Vyškova. To je naše nejvyšší priorita,“ sdělil zástupce spolumajitele španělského Leganés či mexického Cancúnu.

Sigma ve svých dosavadních prohlášeních nikdy konkrétně nespecifikovala ani základní obrysy zájmu Blue Crow, ještě v březnu však v rozhovoru pro MF DNES předseda představenstva klubu Petr Konečný uváděl zájem o většinový podíl.

„Ideálně tak, aby měl dvoutřetinový a větší podíl, čímž by v klubu získal rozhodující slovo prakticky ve všem,“ navnadil fanoušky. Mnozí tak předpokládali, že olomoucký fotbal brzy získá podobně silného vlastníka, jako například v nedávné době Slovan Liberec v osobě podnikatele Ondřeje Kanii.

Nyní se spekuluje o nabídce Sigmě v částce kolem padesáti milionů korun. Sigma Olomouc nechce tyto informace komentovat, na svém webu klubu pouze potvrdila, že jistý návrh obdržela.

„SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. oznamuje, že obdržel od společnosti Blue Crow Sports Group nabídku na akcionářský vstup do společnosti SK Sigma Olomouc a.s. Detailní informace o nabídce nebude klub v tuto chvíli sdělovat. Další informace budou poskytnuty v souladu s vývojem situace,“ uvedl předseda výboru spolku vlastnícího majoritní podíl Jakub Beneš.

Vstup do olomouckého klubu může z pohledu Blue Crow být i chytrým tahem k zajištění budoucnosti Vyškova, jenž aktuálně řeší chybějící zázemí pro případ postupu mezi tuzemskou elitu v první lize. Trávník Androva stadionu nyní plně vytěžuje hlavní tým Sigmy společně s její rezervou, která působí v druhé nejvyšší soutěži, a tak Vyškov ani nemůže jednat o případném azylu v Olomouci. To by se mohlo vstupem investora do Sigmy změnit. Sigma B by pak mohla své zápasy hrát například na stadionu 1. HFK Olomouc v Holicích, a uvolnit tak na Andrově stadionu místo Vyškovu.

„Budeme muset udělat nějaké kompromisy v tom, kde budeme hrát, s Vyškovem nemáme jistotu první ligy, nevíme, co se bude dít, když zůstaneme v druhé lize… Zkrátka zjišťujeme všechny své možnosti na tomto trhu, ale chceme se primárně postarat o Vyškov,“ prohlásil Jeff Luhnow.