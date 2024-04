Zabijačku jako rituál oželíme, usmál se Saňák. Ze Sigmy cítil sepnutí

Co jste si řekl, když záložník Jiří Spáčil dostal ve 28. minutě červenou kartu?

To není publikovatelné. Něco o tom záchodu, co spadne. Věděl jsem, že si to musíme odbojovat. I tak jsem cítil z mužstva sílu. Víc mě rozhodilo střídání Jirky Slámy, ale Honza Fortelný naskočil dobře. Hodně jsme přemýšleli, jak do mužstva vstoupit o poločase, když jsme přišli o jedno střídání. Ve druhém poločase jsme měli jen dva vstupy, tak jsme chtěli vystřídat. Kluci to odmakali skvěle.

Jaký jste měl plán?

Dali jsme tam hráče na rychlý protiútok - Jáchyma Šípa s Pavlem Zifčákem, který zakryje balon. Sklepával je níž, pomohl nám. Sedlo si to.

Všechna střídání vám vyšla. Bylo složité stáhnout o poločase ofenzivní opory Juliše s Vodhánělem?

Nebylo. Prostě jsem řekl: Juldo, Vody, stačilo, jde tam Zif se Šípákem. To je má úloha - rozhodovat. Dělali jsme to s nejlepším myšlenkou pro tým. Ego nechali všichni v kabině, i tihle kluci pak fandili na lavičce, za to jsem šťastný. Když vidíte, jak kluci řeší standardku bez jednoho hráče, chtěl bych, aby taková konstruktivní atmosféra byla furt. Nikdo neřeší své jméno na zádech, ale všichni řeší tým.

Vyhrát zápas ve více než hodinovém oslabení, to svědčí o charakteru týmu?

Myslím si, že jo. Když fanoušci tleskají i za stavu 0:0, protože vidí, jak mužstvo bojuje, cítil jsem takovou sílu, sepnutí. Jablonec hrozil ze standardek, ale do velké šance jsme ho ze hry nepustili. Kluci ukázali morál, podporu jeden druhého, fandili jsme si. I takový zápas, který se nevyvíjí dobře, jde odehrát.

Jak Spáčil nesl vyloučení?

Byl smutný. Je to kluk s čistým charakterem. Říkal jsem mu: Jirko, hlavu vzhůru, nějaký trest dostaneš, ale je to zkušenost. Takhle vypjatých zápasů tolik neodehrál, i když už není mladík.

Na levé straně ve druhé půli hráli ofenzivní Uriča se Šípem. Nebylo to riziko?

Udělali velký pokrok ve druhé lize, kde svádí dobré souboje. Byl jsem v klidu. Výrazně se zlepšili.

Brankář Tadeáš Stoppen neměl moc práce, ale vytáhl skvěle ránu Hübschmana a jistě sbíral centry. Dodal vám klid?

Při výbězích byl hodně jistý, to nám pomohlo, cítil jsem klid. A ten zákrok? Tomáš to trefil neskutečně, super pro Táďu, že šanci při zranění Matúše Macíka chytil dobře.

Jak se na vás podepisuje dění kolem klubu a protesty s uříznutými prasečími hlavami u stadionu před zápasem?

Když jsem přišel ráno, tak mě to natáhlo, to byl hrozný smrad. Říkal jsem si, jestli se tady loví rybník. Samozřejmě to vnímáme, nejsme v bublině. Snažím se dlouhodobě zabývat tím, co mohu ovlivnit a udělat radost fanouškům, kteří přijdou. Podporovali nás. Vnímal jsem potlesk tribun, i když plno nebylo.

Kotel navíc na pět minut opustil svůj sektor.

Slyšel jsem spíš ohňostroj, byly to strašné rány. Nemohli jsme se ani bavit s trenéry, jak jsme se klepali. Myslím, že všichni, kdo sem přišli, mají ten klub rádi. I děkovačka lidí, co na chvíli odešli, byla hezká.

Vítězný rituál s uříznutými hlavami opakovat ale nebudete, což?

Že bychom udělali před zápasem zabijačku? Tento rituál radši oželíme.

Ulevilo se vám? Doma jste vyhráli po sedmi pokusech.

Určitě, nebudu lhát. Když jsem viděl, jak nám lidi z vedení fandí, mají slzy v očích, tak je to prostě úleva. Děláme to pro vítězství, doma jsme dlouho nevyhráli.

Úleva spočívá hlavně v tom, že jste utekli záchranářským starostem?

Asi jo. O záchraně jsme se nebavili, ale viděli jsme, že sérii je dlouhá, nepříjemná. Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom do zápasů se Slavií a Spartou mohli jít s těmito třemi body, které jsme brali jako mimořádně důležité.

Tohle mohl být zápas, na kterém se chytnete?

Kluci tam nechali všechno. Diváci viděli, že se rveme. Je to vítězství vůle. Asi bychom měli dát Spáčilovi dvojité prémie, že nás dostal do této situace a pomohl nám udělat tento zápas. Mělo by nám to pomoc.