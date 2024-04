Chyba a nakonec i strach o výsledek. Už jsem začínal pochybovat, přiznal Arteta

Nakonec tu větu mohl pronést s lehkou nadsázkou, jeho tým tříbodový výsledek z nedělního podvečera (3:2) udržel a zůstává na čele neúplné tabulky anglické Premier League před Manchesterem City.

Nakonec si ale v severolondýnském derby nadělal víc problémů a nervů, než si ještě po půlhodině představoval.

„Stal se z toho naprosto chaotický zápas,“ vzdechl Arteta.

Spokojený Mikel Arteta, kouč Arsenalu, po vítězství nad Tottenhamem.

Poprvé se Arsenal radoval už po patnácti minutách, když rohový kop do vlastní brány hlavičkoval Höjbjerg obtěžovaný Tomijasuem. Domácí sice záhy srovnali, ale videorozhodčí odhalili ofsajdové postavení.

Poté v rychlém protiútoku, jemuž předcházely dva pády domácích v pokutovém území, nejdřív utekl, zasekl a po zemi následně zakončoval Saka. A třetí gól přidal za chvíli opět z rohu Havertz.

Hosté byli neuvěřitelně efektivní, skórovali z každé střely na bránu.

Jenže míč většinou drželi domácí, což se ve druhém poločase začalo projevovat. Přesto si první gól sami vypracovat nemuseli.

Raya zpracoval zpětnou přihrávku a hledal spoluhráče, které by oslovil dlouhým nákopem. Ten se ale hrubě nepovedl a poměrně jednoduše ho ze vzduchu ulovil Romero, který zakončoval do odkryté brány.

„Byla to velká individuální chyba, to ano. Ale jakým způsobem zahrál celý zápas, to bylo mimořádné,“ zastal se brankáře kouč. „Pomohl nám při centrech, nějakých sedm osm jich sebral. To od něj potřebujeme, dodává nám jistotu.“

Nervózní Arsenal v závěru chyboval ještě jednou. Při souboji o padající míč zasáhl Rice v pokutovém území nohou Daviese. Rozhodčí sice nejdřív ukázal, že pískat nehodlá. Video však doporučilo nařídit penaltu. Tottenham si ale ani přes Sonův kontaktní zásah další tutovku nevytvořil.

„Psychicky jsme byli pevní. Změny zafungovaly a dotáhli jsme zápas do konce,“ těšilo Artetu.

„Jasně, že jsme chtěli do druhého poločasu vstoupit lépe a zápas utnout, ale nevyšlo to. Všichni víme, že soupeř je velmi dobře vedený a dokáže si vytvořit dobré momenty. Ale přijet sem dva roky po sobě a vyhrát je obrovská zásluha týmu.“

Arsenalu chybějí do konce sezony tři zápasy, z toho dva má doma. Musí ale zároveň stále doufat aspoň v jednu ztrátu City, které má utkání k dobru. Model analytické společnosti Opta dává Artetovým svěřencům ani ne třetinovou šanci na zisk titulu.

„Tak doufejme, že ten superpočítač trumfneme,“ prohodil Arteta.