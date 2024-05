Slavia zdolala Plzeň a pořád sní o titulu. Spartě ale chybí k obhajobě dva body

Sparta může slavit už v sobotu, kdy jede do Mladé Boleslavi, případně o týden později doma s Plzní, se kterou se navíc ještě příští středu utká ve finále domácího poháru.

To Slavia začne v sobotu na Slovácku a aktuální ročník zakončí doma s Boleslaví.

Proti Plzni, kterou v předchozích dvou měření sil v letošní sezoně neporazila, jí ve středečním utkání pomohl hlavně skvělý úvod.

Program Sparty a Slavie sobota 18. května

Mladá Boleslav – Sparta

Slovácko – Slavia neděle 26. května

Sparta – Plzeň

Slavia – Mladá Boleslav

Už po třech minutách Jedlička vyrazil Oscarův centr přímo na nohu Zmrzlého, a ještě v úvodní desetiminutovce se Oscar ocitl i v roli střelce a nádhernou střelou rozvlnil síť podruhé.

„Na začátku to byla Oscar show, dvěma kousky nás dostal do zápasu. Do téhle doby jsme v této sezoně ještě nevyhráli ani jeden velký zápas, hodně nám pomohl povedený začátek,“ pochvaloval si trenér Trpišovský.

Od té doby slávisté zápas víceméně kontrovali. Po přestávce bylo dvakrát v akci video: nejdřív sudá po dlouhém zkoumání zrušil hostující penaltu po zákroku Ogbua a následně neplatil ani pojišťující gól Lukáše Provoda. Vytouženou třetí trefu nakonec přidal až v poslední minutě Jurečka.

„Takováhle konfrontace byla pro nás před finále poháru dobrá, takový výkon by za týden nestačil,“ uznal kouč Koubek.

Titulové naděje slávistů tak stále žijí, musí nicméně zbylé dvě utkání vyhrát a doufat, že Sparta získá pouze bod.

Sparťané by nicméně museli zažít velký pokles formy, jelikož zatím nadstavbu výsledkově zvládají podle plánu, byť proti Baníku to neměli kvůli četným absencím jednoduché. I díky červené kartě soupeře a dvěma gólům srbského rychlíka Birmančeviče ale nakonec zvítězili 2:1 a doma v lize stále neprohráli.

„Nebyl to jednoduchý zápas, z psychického hlediska to bylo hodně náročné. Všichni na sobě cítili tlak a věděli, jak důležité je dnešní zápas vyhrát,“ pravil po utkání oslavenec Priske.

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství nad Baníkem Ostrava.

Frydrychovo vyrovnání kopem přes hlavu ostravským nestačilo. Ti tak zůstali na pátém místě o dva body za Boleslaví. Ta podlehla Slovácku 0:1 a o pohárové příčky tak nejspíš budou až do posledního kola bojovat tří týmy.

„Ještě jsem to neviděl, ani nevím, kam to letělo. Asi to byl hezký gól. Jsem rád, že se to vydařilo. Ale vyměnil bych ho za nějaký bod,“ pravil po utkání rozladěný Frydrych.

Baník má výhdou, že v posledním kole hraje doma se Slováckem a předtím se utká s Plzní, kterou bude o pár dní později čekat zmíněné pohárové finále. Naopak Boleslav bude své umístění hájit proti Spartě a Slavii...

Čtvrtý celek půjde do předkola Konferenční ligy, pátý se o něj utká s nejúspěšnějším mužstvem prostřední skupiny, tedy s Hradcem Králové nebo Teplicemi.

Boj o záchranu

Los posledních dvou kol neděle 19. května

Budějovice – Jablonec

Pardubice – Karviná

Zlín – Bohemians Sobota 25. května

Bohemians – Pardubice

Jablonec – Zlín

Karviná – Budějovice

Rozhodnuto není ani na opačném konci tabulky. V klidu už jsou Bohemians a blízko k záchraně mají Pardubice a Jablonec.

Na posledních třech příčkách nicméně České Budějovice, Karvinou a Zlín dělí jediný bod.

Hodně může napovědět čtvrteční program, Zlín totiž hraje doma s Budějovicemi a Karviná na půdě Bohemians, kterým o nic nejde.

Všechny tři utkání skupiny o záchranu mají výkop v 17 hodin.

Kdo se přiblíží setrvání mezi elitou?