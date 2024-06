Ondrášek: Nejtěžší sezona v kariéře, takovou už nikdo z nás nechce zažít

Po dlouhých jedenácti letech znovu oblékl černobílý dres a měl před sebou velká očekávání. Platilo to navzdory tomu, že mu bylo 34 let a kvůli operaci kolene rok nehrál fotbal. Přesto byl Zdeněk Ondrášek jednou z hlavních předsezonních posil Českých Budějovic a přirozeně se formoval i do role lídra. Jako odchovanci s velkým vztahem ke klubu mu nebylo jedno, jakým směrem míří a o jaké příčky hraje.