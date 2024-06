První bod v boji o Euro. Fotbalistky v Belgii remizovaly, trefila se Dubcová

České fotbalistky jsou v tabulce nadále na posledním čtvrtém místě. Na třetí Belgii ztrácí tři body a mají už jen teoretickou šanci na druhou příčku, tudíž přímý postup na mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Na šampionát projdou první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A. Týmy na třetích a čtvrtých místech mají jistotu podzimní baráže.

Trenér Karel Rada udělal oproti pátečnímu duelu v Edenu právě s Belgií (porážka 1:2) dvě změny v sestavě. Do útoku poslal místo Staškové slávistku Černou a do branky namísto Votíkové další slávistku Lukášovou. A zdálo se, že tahy mu vyšly.

Češky byly od prvních minut aktivnější, hnaly se za úvodním gólem. Do zakončení se dostaly Černá a Khýrová, ovšem branku netrefily. Po dvaceti minutách hry se do vápna protlačila Szewieczková, poslala balon před branku a Dubcová doťukla do sítě. Právě čiperná záložnice AC Milán skórovala (z penalty) i v prvním duelu s Belgií.

Ani brankařka Lukášová se nenudila, po hodině hry musela zasahovat po ráně nejlepší belgické střelkyně Wullaertové. Statistikám však vládly Češky. Střely po prvním poločase? 8:5.

Ve druhém poločase mohla děvčata v bílém navýšit skóre po střele Černé, ale také měla namále. Velký závar na brankové čáře ubránila kapitánka Bertholdová spolu s brankářkou Lukášovou, ale pak už přišla rána na solar. V 78. minutě Šlajsová neuhlídala střídající Blomovou, která hlavou vyrovnala.

Kapitánky tváří v tvář. Petra Bertholdová a Tessa Wullaertová

Vzápětí Pěčková faulovala opět Blomovou, oporu španělského Tenerife, a s červenou kartou v zádech mířila do kabin. Belgičanky vycítily, že mají šanci proti oslabenému celku srovnat. Radův tým se zuby nehty bránil. A ubránil.



České fotbalistky mají první bod v evropské kvalifikaci. Ovšem ze čtvrtého místa půjdou v podzimní baráži na těžšího soupeře než třetí Belgie. Další zápas hrají 12. července v Chomutově proti Španělkám, mistryním světa. Skupinu zakončí o čtyři dny později v Dánsku.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistek: Skupina A2: Belgie - Česko 1:1 (0:1)

Branky: 79. Blomová - 19. Dubcová. ČK: 81. Pěčková (Česko). Rozhodčí: Augustynová (Pol.). Sestava Česka: Lukášová - Šlajsová, Bertholdová, Dědinová, Bartoňová (68. Pěčková) - Dubcová, Cahynová, Krejčiříková (83. Stárová) - Černá (90.+2 Kotrčová), Szewieczková (83. Růžičková), Khýrová (90.+2 Šubrtová). Trenér: K. Rada. 21:30 Španělsko - Dánsko.

Tabulka: