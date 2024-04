Arsenal v dubnu vadne - a ne poprvé. Musíme se poučit, smutnil kouč Arteta

Ale také co nejrychleji zapomenout, protože na lítost z nezdaru jednoduše není prostor.

Už v sobotu večer hraje Arsenal ligu ve Wolverhamptonu, kde potřebuje zvítězit, aby se jeho slibně rozjetá sezona nesesypala během jediného týdne.

„Těžko hledám správná slova,“ přiznal ve středu večer i skleslý kouč Arteta. „Chyběl nám magický moment, překvapivé řešení, které v takovém zápase jednoduše potřebujete.“

Zklamaní hráči Arsenalu po vypadnutí s Bayrnem.

Je to podruhé za sebou, co Arsenal neskóroval. O víkendu sice v první půli herně předčil Aston Villu, ale po přestávce dvakrát inkasoval a přepustil první místo Manchesteru City. A teď vypadl s Bayernem, na který si přitom vzhledem k aktuální formě obou týmů dopředu věřil.

„Ráz dvojzápasu daly hloupé góly, které jsme inkasovali doma,“ mluvil Arteta o remíze 2:2 z minulého týdne. V Allianz Areně sice hosté odstartovali nadějně a zdálo se, že se v první půli snaží dostat soupeře tam, kam potřebují. Jenže po přestávce fyzicky i mentálně odešli.

Po jediném gólu Kimmicha z 63. minuty v sobě nenašli žádnou sílu na odpověď. Jen jalové obehrávání defenzivního bloku, žádné šance, střely. A na rozdíl od prvního utkání v Londýně nepomohli ani střídající hráči Trossard s Jesusem.

Co teď?

„Musíme se sebrat a v sobotu být zase naplno připravení. Za hráči teď musíme stát,“ uvědomuje si Arteta.

Experti však poukazují na to, že v horších dubnových výsledcích Arsenalu existuje v posledních letech jistá podobnost.

Rok 2022: boj o elitní čtyřku, na kterou tým těsně nedosáhl i proto, že v dubnu postupně prohrál na Crystal Palace (0:3), s Brightonem (1:2) a v Southamptonu (0:1).

Rok 2023: sen o titulu, který se partě trenéra Artety začal bortit po sérii remíz s Liverpoolem (2:2), West Hamem (2:2) a Southamptonem (3:3), po nichž následoval osudový výprask od Manchesteru City (1:4).

A rok aktuální, tedy 2024: nejdřív sice výhry nad Lutonem (2:0) a Brightonem (3:0), ale pak vyřazení od Bayernu a zmiňovaný náraz s Villou.

Že by špatné rozložení sil?

Nebylo by to překvapivé vzhledem k tomu, že kouč Arteta pravidelně využívá jen třináct hráčů, kterým věří. Vždyť čtrnáctý nejvytíženější muž Nelson odehrál od ledna dohromady jen 217 minut (!), což nejsou ani tři celé zápasy.

Kromě brankáře Rayi z hřiště de facto neslezou stopeři Saliba s Gabrielem, středopolař Rice, kapitán Ödegaard, vytáhlý Havertz, pravý bek White a samozřejmě Saka, který jde často přes bolest a možná i proto má výrazné výkyvy.

Orbinho @Orbinho Minutes played outfielders in 2024 all comps:



7 guaranteed starters

3 job share positions

Only 13/14 the manager trusts



1st Saliba 1560

7th Saka 1318

8th Kiwior 888



14th Nelson 217

Smith Rowe 210

Tomiyasu 167

Nketiah 135

Partey 121

Cedric 59

Vieira 46

Elneny 24

Nwaneri 13 oblíbit odpovědět

Příčinu vyřazení z Evropy však trenér Arteta hledá jinde než v možném nedostatku fyzických i psychických možností.

„Takové zápasy rozhodují detaily, což jsme věděli,“ řekl španělský kouč. „Nebyli jsme v Lize mistrů sedm let, čtvrtfinále jsme nehráli čtrnáct let. Jasně, že bychom rádi prošli do semifinále, možná i do finále, ale takhle jednoduché to není. Spoustu klubů, které se snažily a mocně investovaly, čekaly osm, devět, možná deset let, než se probojovaly tam, kam chtěly.“

Bayern jako by byl ve srovnání s Arsenalem ve čtvrtfinále Champions League sebejistější.

Na londýnském klubu teď je, aby něco podobného nedovolil v domácí soutěži, kde sice s Liverpoolem ani Manchesterem City ve vzájemných zápasech neprohrál, ale přesto v boji o titul aktuálně nedrží nejsilnější karty.

I proto, že mu navzdory úžasné ligové jízdě od začátku kalendářního roku (11 výher, 1, remíza, 1 porážka a celkové skóre 38:6) dost možná dochází dech. Další dny ukážou, jestli jde pouze o momentální výkyv, či dlouhodobější trend.