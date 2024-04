PONEDĚLNÍK: Sparťanská jízda, marnost bez VARu a Kim jako Son

Parádní kulisu si užívali i domácí hráči, třebaže pro Sigmu to není nejlepší vizitka.

Takové šlágry by měla být schopna vyprodat sama, ale to se jí z mnoha příčin nedaří a tak si zaslouží pochvalu aspoň za vstřícné gesto, jež stále není samozřejmostí – celou severní tribunu, plus sektor hostů přenechala soupeři. Výhoda domácího prostředí byla rázem fuč, ovšem fotbalu nejvíc sluší vyprodaný stadion. Převažuje krásný zážitek. Pro sparťany především.

Zvedne fotbal v Olomouci nabídka, co se nedá odmítnout?

Třeba lidé začnou chodit na Olomouc s novým majitelem, nabídka americké společnosti Blue Crow Sports Group, kterou projedná spolek Sigmy v úterý, má být podle zdrojů iDNES.cz solidní – odkup 51 procent akcií, 150 milionů korun rozpočet na sezonu.

Tohle by se špatně odmítalo, tak držme olomouckému fotbalu palce. Pokud by tradiční líheň talentů získala silného majitele v zádech, jenž vlastní i španělský Leganés, který vede druhou ligu, bylo by to pro celou soutěž po Liberci další vítané oživení.

Proti Spartě nebyli Hanáci zdaleka tolik kompaktní, u sebe, jako před týdnem na Slavii, kterou obrali o důležité dva body. Těžko konstatovat, zda za to mohla odlišná strategie se dvěma útočníky, přičemž přednosti Juliše nejsou v napadání, nebo dva slepené góly sparťanského kapitána Ladislava Krejčího po velkých chybách nešikovně skluzujícího stopera Pokorného a packajícího brankáře Stoppena při rohovém kopu. Výskok Krejčího při druhé trefě byl znovu úžasný.

76 bodů Sparty, to je síla

Povedený výkon ještě vyšperkoval výletem do vápna před gólem Kuchty, který se vrátil na místo činu v lepším světle než během podzimního reprezentačního srazu. I když zahodil i čistou gólovku do odkryté branky. Pro obránce Matyse byly souboje s dotěrným hroťákem školou, cennou lekcí.

Kuchta může být spokojený i se sezonní bilancí jedenáct gólů, sedm asistencí. Čísla si vylepšil také nejproduktivnější hráč soutěže Vejlko Birmančevič (14+10). To je opravdu výrazný příspěvek týmu. Skutečná posila. Když k tomu ještě připočtete Lukáše Haraslína, má Sparta ohromnou sílu, nejen palebnou, ale i technickou a rychlou. Svědčí o tom úctyhodných 76 bodů po základní části. Z toho by měl radost i Josef Šural, od jehož tragického úmrtí je to v pondělí už pět roků.

K loňskému titulu ji na konci stačilo 78. To se zkrátka Slavii špatně honí.

Ne že by sešívaní ofenzivní sílu neměli, ovšem tak výrazné tahouny postrádají. Na závěr zvládli pokořit neoblíbený Hradec Králové, který rovněž vyprodal arénu.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský zapsal 192. výhru na lavičce v lize a překonal tak prvního Pavla Vrbu. Velký respekt, mimořádný počin.

Slavia měla i štěstí, že mazák Václav Pilař podobně jako Kuchta nedostal míč zblízka do odkryté branky. To je chyba, jako když obránce či brankář namaže soupeři.

K fotbalu ovšem patří nejen krásné góly, jaký vstřelil hradecký stoper Karel Spáčil. Ve dvaceti letech píše poutavý příběh. Ještě před rokem a půl kopal krajský přebor, pak si jej z druholigového Prostějova mohla vytáhnout Sigma, ovšem upřednostnila jiného leváka Elbela. No a tak jásá Hradec, Spáčil se trefil v deseti zápasech už potřetí.

Krásných deset tisíc diváků přišlo na Baník, byť ztráta dvoubrankového vedení s Libercem potěšit nemohla. Tentokrát nechyboval stoper Blažek, jemuž trenér Hapal vyjádřil ryzí důvěru, jakou si jen hráč může prát, ale kapitán Lischka. Ani další vydařené představení brazilského křídelníka Ewertona, jenž s bilancí 12+5 zažívá nejlepší ročník v lize, nestačilo na výhru.

Téměř šest tisíc diváků dorazilo do Ďolíčku na Bohemians proti Pardubicím. Mít takovou podporu, ačkoli jste se z evropských pohárů propadli až do záchranářské skupiny, je nabíjející. Klokani se o ligový život nemusí bát, nahráno mají, ale jásat nemohou. Zažili strmý sešup nejen kvůli marodění klíčových hráčů (Jánoš, Matoušek, Hála).

Chlumeckého blikanec. Copak to nevidíte bez videa?

Nepochopitelný zkrat předvedl pardubický obránce Martin Chlumecký; v 51. minutě u lajny bez snahy hrát míč čelem udeřil do hlavy Prekopa. Záludnost na červenou kartu. Jenže jak jsme pokrokoví, a liga jde dopředu, plní se stadiony, tak stále nemáme VAR všude, pokud se hrají všechna utkání ve stejný čas jako v posledním kole.

Ani to není omluva pro to, že asistent rozhodčího Hájek nebo čtvrtý sudí Trska hlavnímu Hockovi nepomohli, třebaže na to koukali z metru. Všechno špatně. Včetně žluté pro Chlumeckého. Od čeho tam jste, pánové? Chybujeme všichni, ale tady jde o zdraví hráčů.

Průměrná návštěva posledního kola základní části se vyhoupla téměř na sedm tisíc, z toho může mít liga radost, zvlášť když pražská S hrála venku, ovšem pořád je co zlepšovat.

Drama na spodku

V Jablonci by měli začít asi umělým povrchem, bude lepší, než hrát tolik zápasů na bídném terénu. Za kiks brankáře Hanuše v poslední minutě, když namazal mladoboleslavskému Júsufovi na vyrovnání, ovšem drny nemohou. Severočeši se tak budou ještě o záchranu strachovat. Třetí sezonu v řadě. Klub šíbra Miroslava Pelty je na ústupu.

Chyb gólmanů je v této sezoně až moc. V Českých Budějovicích se opakují pravidelně, tentokrát minela Šípoše, jenž neudržel v závěru skákavou střelu slováckého Mihálika, může být fatální, což si uvědomoval i mladý podavač míčů za bránou, když se chytil za hlavu, jakmile balon dohopsal za čáru. Dynamo přišlo o výhru, kleslo na poslední místo a to znamená, že mače s úhlavními konkurenty o ligový život odehraje venku. Žádná legrace.

Momentka z utkání mezi Budějovicemi a Slováckem.

Slovácko navzdory výkonnostnímu propadu čtvrtou sezonu za sebou zakončí ve skupině o titul, trenér Martin Svědík může odcházet se vztyčenou hlavou. Líbit se mu musel hlavně gól Kima po výhozu brankáře Fryštáka. Korejec pláchl Sladkému, neskutečně zrychlil a zavěsil. Top gól, až jste chvíli nevěděli, jestli nekoukáte na Sona z Premier League. Jestli tohle třiadvacetiletý Seung-Bin Kim dovede, musí dávat více než dva góly za sezonu a hrát častěji v základní sestavě.

Do podobné šlamastyky jako České Budějovice se po porážce v záchranářské bitvě s Karvinou namočil Zlín. Výborné zrychlení předvedl i útočník Martin Regáli ve 12. minutě a rozhodl o veledůležité výhře. Zlínský kapitán Bartošák si nejspíš ještě teď říká, že tady by faul za červenou vysvětlil, i když tak dlouhé oslabení nechcete.

V nadstavbě se máme nač těšit.

Pěkné ponedělí.