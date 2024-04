Restartovaný Zifčák za hrdinu, Slavii sebral dva body. Teď vyzývá Spartu

Slavia Praha – Sigma Olomouc 2:2. „V dané situaci musíme bod brát. Slavia je doma neskutečně silná. Celý zápas jsme byli pod tlakem, ke konci pod enormním,“ povídal v neděli novinářům vyšťavený Zifčák.

Jeho hvězdný okamžik přišel v 66. minutě. Odkopnutý balon z vlastní poloviny hrubě podcenil domácí David Zima. Odchovanec Olomouce ve snaze uhrát míč upadl a Zifčák mohl pelášit sám na branku.

„Šel jsem do toho s tím, že Zimič má těžký balon, že mu to nemusí sednout, což se povedlo. Nejdříve jsem to chtěl obstřelit, ale dostal jsem se blízko gólmanovi, tak jsem se rozhodl ho přehodit – a naštěstí to vyšlo,“ popisoval Zifčák svůj první ligový gól v letošní sezoně.

A protože se už v 52. minutě prosadil po standardní situaci osamocený Jakub Pokorný, vedla Sigma na Slavii už 2:0.

„Věřil jsem ve výhru, vždy věřím. Ale bod bereme všemi deseti. Byl to opravdu kolotoč. To, co tam naši kluci odběhali a odbojovali... musím před celým týmem smeknout,“ uvedl trenér Saňák.

Slavia totiž od úvodního hvizdu nastavila vysoké tempo, které gradovalo při stíhací jízdě za vyrovnáním. Nejprve hlavičkou snížil kapitán Slavie Jan Bořil, a když v 84. minutě srovnal Mojmír Chytil, Eden šel do varu.

Stejně jako Zima je i Chytil olomouckým odchovancem, proto svoji vyrovnávací trefu neslavil. Přesně to, co jej v Sigmě zdobilo – precizní hra zády k bráně, napadání, vyhrané souboje, udržení těžkých míčů – nyní pro Sigmu zařizoval Pavel Zifčák. „Mám toho plné kecky. Slavia hraje v neskutečném tempu. Šli jsme do toho s tím, že to bude fyzicky náročné. Já navíc hrál po delší době, takže toho mám fakt dost,“ odfoukl Zifčák.

„Už minulý týden si výkonem z pozice střídajícího hráče řekl o místo v základu. Ke konci se už hlásil o střídání, ale trošku jsme jej ignorovali. Měli jsme poslední střídání a potřebovali jsme ještě chvíli vydržet,“ prozradil Saňák.

„Všiml jsem si, že mě trenér trošku ignoroval,“ smál se Zifčák. „Snažil jsem se tak vymáčknout, co půjde, pomoct klukům, udržet nějaké míče. Ale bylo to těžké,“ dodal.

„Spartu potrápíme“

Jen dva týmy dokázaly v letošním ročníku první ligy vstřelit v Edenu dva a více gólů. Na podzim se to povedlo Viktorii Plzeň, v jarní části se v Praze dokonce třikrát prosadil Jablonec. Po nedělní plichtě se do této společnosti přidala také Sigma.

Pro Hanáky výsledek nic moc neřeší. Před nedělním posledním kolem, kdy na Andrův stadion přijede první Sparta, může Sigma už jen velmi teoreticky proniknout do první šestky. Jako daleko reálnější se tak jeví konec v prostřední skupině, která zajišťuje boje o předkolo Konferenční ligy. Sigma pravděpodobně půjde na Hradec.

„Můžeme hrát uvolněně, teď už nás netíží žádný balvan,“ shodli se Zifčák se Saňákem. Pro slávisty ovšem remíza znamenala zmar a skloněné hlavy. Sešívaní ztratili šanci na první místo po základní části, což znamená, že se v nadstavbě utkají v derby se Spartou na Letné. A titulové ambice taktéž dostaly pořádnou trhlinu.

Sigma se teď může vytáhnout na dalšího favorita. Souboji s lídrem tabulky bude v neděli od 15.00 přihlížet vyprodaný Andrův Stadion. Sparťani se o to přičinili vyprodanou severní tribunou, kterou jim Sigma poskytla.

„U nás je vyprodáno, naší povinností je se s tím porvat co nejlépe. Připravíme se na to, věřím, že je potrápíme,“ ujistil Saňák. „Pro tyhle zápasy hrajeme fotbal. Určitě chceme Spartu potrápit a samozřejmě před svými fanoušky vyhrát,“ velí Zifčák.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu proti Slavii.

Kdyby se jeho odvážná vize naplnila, kamarád Chytil mu jistě poděkuje. Stejně jako Zima, Ševčík či Mandous, kteří oblékají sešívaný dres a dříve kopali za Sigmu. I díky jejich odchodům teď dostává šanci Zifčák. „Snad jsem si řekl o místo. Nejblíž mám k hrotu, ale když mě trenér postaví na wingbacka nebo křídlo, což už tady taky bylo, jsem za to vděčný. Snažím se to vždycky odjezdit,“ pravil Zifčák.

Sám ale dobře ví, že na sobě bude muset setsakramentsky zapracovat. K atletické postavě má daleko, ale dnes nejen Slavii ukázal, jak dokáže být nepříjemný a užitečný.