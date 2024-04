KOMENTÁŘ: Napíchnuté prasečí hlavy před stadionem. Za čarou. Proč?

Heroický výkon! Díky tomu, že se totálně vydali, a tečované trefě zadáka Juraje Chvátala ukončili výsledkový zmar; z dvanácti posledních kol si připsali druhou výhru a odvrátili sílící hrozbu pádu do poslední skupiny hrající o záchranu v lize.

„Velká úleva,“ oddechl si Saňák. Vlastně i ty evropské poháry nejsou ztraceny, neboť zvláštní systém nabízí solidní příležitost proniknout do předkola Konferenční ligy také ze střední skupiny.

Tak proč ta hanácká jatka?

Zvenku to musí vypadat, že je olomoucký fotbal v kruciálním rozkladu. Skalní fanoušci požadují hlavy vedení, samozřejmě že obrazně, ačkoli prasečí hlavy napíchané před Androvým stadionem den před zápasem mohly pro slabší povahy v kombinaci s všude rozcákanou krví působit jako mafiánský vzkaz.

Ale zase takový horor, jak by se mohlo zdát, to není. Za čarou však nepochybně. Vedení klubu nazývají prasaty, sami se zachovali jako dobytci.

Jestliže dosud byly protesty fanoušků, kteří jsou právem nespokojení s tím, jak olomoucký fotbal dlouhé roky upadá, nebo minimálně nevzkvétá, legitimní a na úrovni od vylepených letáků, billboardů a odchodu z tribun na pět minut jako včera, tohle přepískli.

Aspoň že konflikt nepřerostl do fyzického násilí a zůstává u vandalismu, byť mecenáš Josef Ander se musí v hrobě obracet, pokud vidí, co se děje na stadionu nesoucím jeho jméno. Někomu přeskočilo. Jenže komu? Ultras Sigmy se k činu nehlásí, ani mimo záznam, když se iDNES.cz bavil se zástupci fanoušků. Těžko říct, zda jen z obav z policejního vyšetřování, které probíhá, anebo s tím skutečně nemají co do činění.

Udělal to snad někdo na objednávku? Ani to nejde vyloučit, pokud vidíte pod pokličku kauzy. Ale kdo?

Olomoučtí fotbalisté slaví gól do sítě Jablonce, postaral se o něj Juraj Chvátal (20).

A proč? Otazníků zůstává víc, vše není tak černobílé, jak se může jevit. Policie krátce po činu zadržela devatenáctiletého cizince. Snad padnou tresty i odpovědi.

„Jsme šokovaní vulgaritou a agresivitou tohoto skutku, který připomíná snad jen praktiky nejhorších mafiánů. Nemohu se ubránit dojmu, že jde o cílenou snahu rozhodit náš klub v posledních kolech základní části sezony,“ uvedl v prohlášení předseda Sigmy Petr Konečný s tím, že se hráči ani klub nenechají zastrašit. Na trávníku to pak modří předvedli.

Jenže těch prohlášení klubového managementu bylo za poslední týdny tolik, že se v nich ztrácí hlavní sdělení a fanoušci, kteří mají pravdu svou, se už jen kysele vysmívají.

Sigma vede zásadní jednání o prodeji většiny akcií. Do týdne očekává nabídku od americké společnosti Blue Crow Sports Group. Server Hanácké novinky Sigmu obvinil z možného a dávného prodeje majetku pod tržní hodnotou, ač Konečný obvinění důrazně odmítl a pohrozil soudem. Fanoušci vycítili šanci na změnu, využívají a plní mediální prostor, takže z tohoto pohledu i uříznuté prasečí hlavy splnily účel.

Hlavně rychle pořídit snímky a rozeslat patřičným novinářům.

Ani při korupční aféře před třinácti lety nebyla situace tak vyhrocená, byť fanoušci nesli pomyslnou rakev s hrobaři olomouckého fotbalu. Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, na něhož dopadá největší hněv a na plakátech s heslem „Už toho bylo vážně dost. Prasata z vedení, vzdejte se velení“ mu fanoušci udělali prasečí rypák a uši, přitom s korupční aférou není spojený, v klubu ještě ani nepůsobil.

Dva následující sestupy jdou už i za ním, byť první ještě jen zčásti.

Jeden postup do kvalifikace Evropské ligy před šesti lety je málo.

Minář je svůj a nepomáhá si mnohdy hulvátským vystupováním, rozhodně se však nedá z fleku konstatovat, že fotbalu v Olomouci jen škodí. Dokázal do něj při jednání o prodeji hráčů dostat nadstandardní sumy. Že se pak rozpustí v provozu, jelikož Sigmě zoufale chybí větší sponzor a je ráda, že prodala i stadion městu, je věc další a také o mnohém vypovídá. Sigma prováhala po korupční aféře cestu očisty a vlastně stále ji to dobíhá.

Třebaže je Olomouc krásné studentské město s velkým turistickým i fanouškovským potenciálem, diváků na Andrově stadionu smutně ubývá a většinou zavřená ikonická severní tribuna je vysvědčení lidem zodpovědným za olomoucký fotbal, věhlasný výchovou mnoha reprezentantů.

Lepší časy a uklidnění situace můžou přijít s novým majitelem.

I když je Minář bojovník, který se jen tak nesloží a za protestními akcemi vidí víc než jen názor lidu, pokud na Andrův stadion dorazí nabídka, která se nedá odmítnout, těžko ji Sigma odmítne. Snad se to obejde bez koňských či prasečích hlav.

„To byl hrozný smrad, když jsem přišel na stadion. Jako vítězný rituál tohle radši oželíme,“ odlehčil Saňák tíživou situaci.