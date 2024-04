PONEDĚLNÍK: Díky, Viktorko! Liga mistrů spustí hon, miliony pro všechny

V příští sezoně se dají očekávat vyhrocené bitvy o VIP vstupenku přímo do bohatýrské fotbalové společnosti. Snad to favority nevyblázní k neuváženým nákupům, i to pamatujeme. Máme se ovšem nač těšit.

Liberec s novým majitelem Ondřejem Kaniou už slyší ikonickou znělku. To byla malá nadsázka, avšak jásat musí z bodíku Plzně všechny kluby, nejvíc Sparta se Slavií. I ty, které mají k pohárům daleko, neboť díky tomu, že Česko poskočilo do elitní desítky soutěží v Evropě, dostanou od UEFA téměř 20 milionů korun. Když si k tomu připočtete miliony za nově vysoutěžená televizní práva, přiteče klubům celkem asi 50 milionů, což je pro některé i půlka rozpočtu na sezonu. Snad prostředky vynaloží i do marketingových oddělení a celý český fotbal se zase posune.

Poděkování patří nejen Plzni, ale rovněž Slavii se Spartou za sbírání bodů v Evropě.

Co tam předvádí Plzeň, která prakticky nedostává góly a nejen stoper Robin Hranáč roste každým zápasem, je unikátní. Debaty o tom, že fotbal proti Fiorentině nebyl moc koukatelný, jsou dobré pro vyplnění času, taktiku na kýžený bod zvolil mistr Koubek brilantně. I na Slavii. Ta se stejně jako Fiorentina nedostala k vážnému ohrožení branky, až na neuváženou střelu kanonýra Jurečky, jenž měl volit přihrávku na volného Provoda či Chytila.

Není náhoda, že Plzeň uhrála v ročníku proti pražským S devět bodů, v minitabulce silné trojky nejvíc. Sparta pět, Slavia jen body dva.

Západočechy musí mrzet ztráty se slabšími protivníky, třeba dvakrát s Karvinou, jinak by i navzdory přestavbě kádru neměla ztrátu na první Spartu propastných dvanáct bodů a ještě by hrála o titul. I tak kurz 300:1 láká aspoň za drobné.

Fachman, co postoupí i s Čáslaví

Snad bude Koubek u týmu pokračovat. Ani po sedmdesátce zdaleka není za zenitem. Trenér, co vybojoval postup do ligy i s Čáslaví, si prodloužení smlouvy nepochybně zaslouží. Skvělá volba od plzeňského bosse Adolfa Šádka.

Mač se Slavií krásným volejem rozhodl záložník Pavel Šulc, patnáctý zásah v sezoně! Po přiťuknutí Tomáše Chorého, který na zádech udržel dva slávisty, si klidně ještě mohl mezi malým vápnem a penaltou udělat dva až tři koníčky, tolik mu soupeři dopřáli prostoru. To jen dokazuje, že Slavii zápas nesedl nejen dopředu.

Dobře vypadali sparťané na Bohemians, zabrali a vrátili se do čela. Čtvrtým gólem v ročníku tomu přispěl Martin Vitík, na stopera pěkná vizitka. Křídelník Birmančevič byl blízko i hattricku.

V krásné kulise před dvanácti tisíci diváky se hrálo také hornické derby ve Vítkovicích. Čtvrtý Baník nevyužil zaváhání Mladé Boleslavi a Slovácka, s poslední Karvinou doma jen remizoval, ale bylo se nač dívat. Skoro jako v bundeslize. Kouzelný kop Ewertona z půlky hřiště, bleskové zrychlení Regáliho, až se zatočila bránícímu Frydrychovi hlava. Utažená levá Ražnatoviče nebo Raspopovičovo penaltové škobrtnutí do paty Kubaly, jež asi komise rozhodčích neokomentuje tak, že nechtěl podobně jako českobudějovický Králik v minulém kole...

Po penaltovém faulu ještě následovala rozmíška mezi ostravským Blažkem a Regálim. Blažek dal karvinskému protivníkovi úder čelem, nejspíš slabý, ale i tak měl sudí Machálek místo žlutých karet na obě strany tasit jednu červenou.

Úžasné emoce

Liga nabídla o víkendu spoustu emocí.

Sigma hrála více než hodinu v oslabení, přesto porazila Jablonec a vyhne se tak záchranářským starostem. Olomoučtí utkání odjezdili, třebaže útočník Juliš naštvaně hodil flaškou s vodou, když se VAR správně vrátil k faulu parťáka Spáčila a sudí Rouček udělil červenou kartu, byť zprvu zákrok neohodnotil ani žlutou. Juliš asi vytušil, že v oslabení to nebude práce pro něj.

Trenér Jiří Saňák kurážně o přestávce stáhl nejen jeho, ale také dalšího ofenzivního tahouna Vodháněla. Střídání vyšla náramně. Olomouc to zvládla v těžké chvíli, kdy fanoušci protestují proti vedení a před stadionem se objevily uřezané prasečí hlavy, což je za hranou a ubohé. Vzorné týmové nastavení nejlépe ilustruje náhradní brankář Tomáš Digaňa, odstavený po chybě v posledním utkání podzimu s Plzní. Po závěrečném hvizdu nadšeně vystartoval za kolegou Tadeášem Stoppenem s ryzí gratulací k čistému kontu.

Jablonec, poničený mnoha absencemi, znovu bude jen ve skupině o záchranu, trenér Radoslav Látal tak nesplnil cíl. Chválu si zaslouží aspoň kapitán Tomáš Hübschman, i ve dvaačtyřiceti letech byl nejlepším hráčem týmu a od gólů mu chyběl kousek. Stačilo, aby Stoppen konečky prstů nevyškrábl jeho parádní volej zdálky, nebo aby Juraj Chvátal na poslední chvíli nestihl posunout ofsajdovou linii při trefě hlavou. Ale stihl a pak sám rozhodl.

Fotbal dodává emoce na počkání. České Budějovice v nastavení nesložil vlastní gól Poulola a ještě stihly z dalšího útoku rozhodnout o třech bodech díky trefě Jana Suchana ze šesté minuty porce fotbalu navíc. Totální euforie.

V záchranářské bitvě předvedl zlínský Vukadinovič fantastické sólo vyšperkované houslemi brankáři Kinskému z Pardubic.

Úžasná fotbalová atmosféra vládne na krásném stadionu v Hradci Králové, výhra nad Slováckem byla už třetí v řadě. Centr Krejčího na čelo Harazima byl luxusní. Podobně jako Kovaříkův z Bohemians na hlavu Hůlky.

Když vidíte výkony hráčů z mančaftů ze spodku, napadne vás, že je správně, že se česká liga vyhýbá zeštíhlení, neboť i v horších klubech najdete krásné příběhy a hlavně velmi dobré fotbalisty, kteří dokáží zatopit favoritům.

To se netýká Brna, které je tři body od sestupu ze druhé ligy...

Gratulace letí do Německa. Pánové Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář slaví s Leverkusenem bundesligový titul, to je velká věc a podtržení krásného týdne pro českou kopanou.

Pěkné ponedělí.