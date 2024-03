Hnus fialovej! Jsme dole. Jako klub, jako tým, uznal olomoucký kouč Saňák

Příznivcům se nelíbí směřování klubu a reagovali i na kauzy v médiích, byť se Sigma proti nařčením z nehospodárného prodeje majetku důrazně ohradila.

Hanáci si v sobotním podvečeru vypili kalich hořkosti do dna. Zápas zlomila šílená minela brankáře Macíka, jemuž pod nohou ledabyle proklouzla přihrávka stopera Beneše. Skóre v závěru symbolicky uzavřel útočník Tomáš Zlatohlávek, který se v Olomouci neprosadil a teď sází góly v lize za Pardubice. „Jsme dole. Jako klub jsme dole, jako tým jsme dole,“ uznal Saňák.

Začněme nepovedeným zápasem.

Nepodařil se nám záměr, se kterým jsme šli do zápasu. Potvrdila se běhavost Pardubic, byly u druhých míčů. Musíme se nad tím zamyslet. V útočné fázi jsme byli pasivní. Do druhého poločasu jsme dali Singhateha, chtěli jsme Pardubice zavřít, zlobit z křídelních prostorů, což se v některých fázích dařilo. Pardubice měly tři situace z brejků, ze kterých mohly rozhodnout dřív. My jsme také měli možnosti, naše efektivita je slabá. Gól na 0:2 na konec už byl hřebíček do rakve tohoto zápasu.

Nebyl pořádným hřebíkem už kiks Macíka?

Takových gólů jsem viděl spoustu. Museli jsme dotahovat, ale budeme se spíš bavit o naší celkové hře. Trápili jsme se, bylo to neslané. A ten gól nás dostal víc pod tlak. Začala pak možná působit hlava.

Uvažoval jste o vystřídání Macíka?

Vůbec, ani vteřinu. Udělal jsem dobře, protože jinak chytal skvěle.

Jaký byl tedy váš herní záměr?

Eliminovat především nebezpečnou středovou řadu soupeře a využít náběhů z křídel, což se nepodařilo. Byli jsme i dost natažení, nelíbilo se mi některé obranné chování.

Neříkal jste si, že vám chybí hráč jako Zlatohlávek?

Ne. Zlatana znám, dal gól z brejku. Je to hráč Pardubic. To je život, rozhodl se odejít. Nevím, jestli by se na Spartě ptali na Juliše, kdyby jí dal gól. Já mu přeju, je to poctivý kluk, dobrý.

Jaký je stav Víta Beneše, který musel střídat?

Má něco s kolenem i kotníkem. Dlouho to zkoušel, trápil se, pak jsem už do toho vlítnul. Chtěl to urvat za každou cenu, ale bolest byla velká.

Na vítězství čekáte doma už sedm kol. Jak moc si další porážkou komplikujete boj o šestku?

Dobrá otázka. Trápíme se společně, nedaří se nám. Ale jedině my společně se z toho můžeme dostat. Když se daří, umí každý mluvit, hrát, pracovat, dávat góly. Je to tristní bilance, je to zoufalá bilance. Pokud nezabereme každý z nás, tak se může stát, že bude ještě delší. A když zabereme, můžeme to přerušit. Beru to jako poučení, každý musíme přidat pod kotel.

Co se vám honilo hlavou, když vás diváci a kotel fanoušků vyprovázeli ze hřiště pískotem?

Byl jsem naštvanej. V tomhle se nepracuje nikomu dobře. Nepracuje.. to je silné slovo, fotbal je zábava, kultura. Pro mě hnus! Hnus fialovej. Co mám k tomu říct? Může být cokoli, ale tohle jsem cítil, když se mě na to ptáte. Není to příjemné pro nikoho.

Poprvé v základní sestavě hráli Matys s Langrem. Jak se vám líbili?

Co jsem čekal, to se potvrdilo. Poctiví kluci. Na Frantu Matyse jako obránce obzvlášť dolehne tíha, když musíte dorovnávat a rozehrávat. Naše nabídka byla v prvním poločase slabá, možná proto některé balony zbytečně nakopnul. Bojuje dobře o pozici, hrál dobře za béčko. A Štěpán Langer ukázal to, co jsme do něj vkládali. Pracujeme na tom, aby byl ještě víc do pokutového území. Člověk se z nich nesednul na zadek, ale odehráli si svoje, tam problém nebyl.

Hodně vám chyběli vykartovaní Vraštil, Pokorný a Vodháněl?

Nenapadlo mě to řešit. David Mikula z Pardubic by asi řekl, že jim vykartovaní nechyběli, nám chyběli... Řešili jsme to interně. Mnoho karet bylo zbytečných a teď nás to doběhlo, to mě spíš štve. Tohle musíme také zlepšit.

Hlavně osm žlutých karet ofenzivního hráče Jan Vodháněla zarazí, i to jeho vyloučení v Mladé Boleslavi. Jak s ním budete pracovat, aby tohle odboural?

Budu mu sahat na peníze. Se.u na to, pardon. Co mám říkat jiného? Je to jako když uděláte zmetek na lisu. Ale samozřejmě tohle se mi vrátí, já sahat na peníze z pozice trenéra nemůžu. Dlouhodobě chci pracovat s mančaftem, který si uvědomuje, že je to týmová hra, nejde to řešit egem. Pokud by to takhle pokračovalo dál, a já tady budu, tak tady ten hráče nebude. Nebudu ho chtít, nebudu ho stavět. To je jediné, co můžu udělat. Pokud se nepoučí, takové hráče v mužstvu nechci. Teď Jan Vodháněl sedí za červenou kartu, příště dostane žlutou a bude sedět za žlutou. Chápu emoce, ale odsud potud.

Co ještě potřebujete změnit?

Kdybych to věděl od stolu, budu trénovat rovnou Liverpool. Každý se můžeme podívat pravdě do očí a říct si: Hele, stojí to za prd, je to asi málo, musíme zabrat jinak. Naším úkolem je inspirovat, motivovat hráče neustále. Aby každý člen klubu, každý z nás, i fanoušek, si tuhle otázku položil. Neznám jiný recept.

Jak na tým doléhá napjatá atmosféra kolem klubu?

Na koho to nedoléhá, tak je borec, zenový mnich. To bych jím chtěl být taky, protože situace je nepříjemná. Absolutně mimo to, co se u nás za poslední dobu dělo. Druhý poločas jsme něco zlepšili, ale když tam stejně není fandění, ale něco proti, tak to nepřidává. Do hlavy to vstoupí. Mě to tedy rozhodně trápí. Nikam to nevede. Kéž by to dokázal někdo rychle vyřešit.