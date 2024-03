Zlatohlávek sladkou trefu Sigmě slavil: Za šanci v lize vděčím Pardubicím

Radost z gólů jste neskrýval. Nejste Olomoučan, tak proto?

Jsem z Ostravy. Od rána jsem ale přemýšlel, jestli gól budu slavit, nebo nebudu. Slavím je i na tréninku, prostě jsem se rozhodl slavit. Potlačovat emoce je špatná vlastnost, když je člověk emotivní. Že bych se měl omlouvat? To ne.

Gól v Olomouci chutnal víc než jinde?

Chutnal sladce jako každý jiný. Jsem za něj šťastný. Pomůže týmu v tabulce, protože teď se plácáme dole. Potřebujeme jít co nejvíc nahoru a třeba se ještě pokusit probojovat do prostřední skupiny.

Hecoval jste se s někým z Olomouce před zápasem?

Ne, snažil jsem s nikým nepsat. Jen s Jurajem Chvátalem jsem se bavil, ale žádné hecování nebylo.

Čím vám Pardubice tak sedly?

Chviličku jsem se hledal, ale myslím, že realizačním týmem. Pracovali na mně a pracují. Ať je to pan Hampel, Kopřiva, Mikula, Kováč. Nesmím zapomenout na pana Schejbala, který mě přivedl. Byl jsem druholigový hráč. Za příležitost jim děkuji. Snažím se to vracet v každém zápase, ať už hraji od začátku nebo z lavičky. Jdu do toho s tím, abych týmu pomohl gólem, od toho tam jsem.

Radim Breite v souboji s Tomášem Zlatohlávkem.

Trenér Mikula říkal, že byste mohl dát deset gólů za sezonu.

Zbývají tři, myslím si, že to je meta, kterou určitě dosáhnu.

Proč jste se neprosadil už v Olomouci? Potřeboval jste změnu, nebo větší příležitost?

V Sigmě jsem nikdy nenastoupil za áčko od začátku. Bylo to rozhodnutí trenérů, což jsem plně respektoval. Jsem Pardubicím strašně vděčný za šanci. Jsem teď jejich hráč a odvádím pro ně práci. To je tým, kde jdu nahoru.

V poslední době vás trápily zdravotní problémy. O co šlo?

Před dvěma týdny v Hradci jsem měl problém s nártem, chytil jsem zánět. Nastoupil jsem s tím, což jsem neměl, nebyl to ode mě dobrý zápas, ani vlastně od všech. Vyléčili jsme to přes repre pauzu. S doktory a fyzioterapeutkou jsme na tom pracovali. Zaklepu to, jsem stoprocentně zdravý.

Už jste potřebovali zabrat, což?

Vyhodnotili jsme si čtyři předešlá utkání, která nám nevyšla výsledkově ani herně. Přijeli jsme jako organizovaný tým, od začátku bylo vidět, za čím si jdeme. Náhodným gólem nám Olomouc pomohla, tím jsme se uklidnili a naštěstí jsme vstřelili druhý, protože Sigma měla šance, závary. Musím vyzdvihnout hlavně Tondu Kinského v bráně, který nás podržel a svými zákroky utkání dotáhl k vítěznému konci.

Zatímco gólman Macík předvedl kuriózní chybu. Přispěl jste do taktické porady o olomouckých brankářích?

Já ne. Máme na to videotechniky, většinu popíšou. Jestli chytá Macík, Stoppen, Trefil, nebo Digaňa, na každého máme něco - v čem je silná stránka, slabá. Macík dostal smolný gól, to se stane.