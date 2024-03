Klidně vyjdu před fanoušky. Olomoucký předseda o prodeji majetku i Gajdovi

„Informace Hanáckých novinek jsou lži a pomluvy, podávám trestní oznámení. Jak jinak se mám bránit? Prostor v článku jsme bohužel nedostali,“ říká předseda představenstva akciové společnosti SK Sigma Olomouc Petr Konečný. Zároveň ale uznává, že na marketingu musí klub zapracovat, protože vztah s fanoušky je pošramocený.

Jaké má nyní Sigma majetky?

Četl jsem, že Sigma od roku 2018 nic neprodala, protože neměla co. Přitom stačí hrábnout do katastru nemovitostí a vidíte, že Sigma majetek má. Tělocvičnu, jednotku v severní tribuně pronajímanou kasinu, tréninkové hřiště. Rozhodně nevyprodáváme klub.

Proč jste tedy v roce 2017 prodali hřiště s umělou trávou?

Vše vzniklo v situaci s odchodem pana Lébra z klubu (podnikatel, bývalý předseda představenstva a největší akcionář Sigmy Josef Lébr – pozn. red.), sestupem do druhé ligy, následným postupem zpět. Bylo třeba se s panem Lébrem vyrovnat, protože jako jeden ze spolumajitelů klubu peníze půjčoval. Potřebovali jsme tehdy také urgentně peníze na výplaty. Do toho se jednalo s novým zájemcem, který požadoval klub oddlužit, na to se pochopitelně ptá každý zájemce. Byli jsme jako zvíře chycené v pasti, které si musí ukousnout nohu, aby uteklo. Už tehdy se o tom psalo.