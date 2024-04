Chvátal trefil Sigmě úlevu v oslabení: Neřeším, co se děje okolo. Kvalitu máme

Vítězství jste ukopali, třebaže jste hráli více než hodinu v oslabení po vyloučení záložníka Spáčila. Takové tři body chutnají nejlépe?

Sami jsme si to zkomplikovali a nakonec sami dotáhli do vítězného konce. Po dlouhé sérii jsme to potřebovali kvůli našemu postavení v tabulce. Chutná to sladce a jsme za to velmi vděční.

Byl klíčem dobrý běžecký výkon od celého týmu?

S tím jdeme do každého zápasu, že chceme být aktivní. Bohužel poslední zápasy to tak nevypadalo, nohy nám nejely, situace na hřišti nevycházely pro nás. Teď jsem cítil po celém týdnu, že jsme odhodlaní, že to musíme zlomit. Věděli jsme, že ta série je dlouhá, byli jsme v tabulce na hraně. I po červené kartě nikdo ani trošku nepochyboval. Mohlo se stát, že to nezvládneme, ale viděl jsme na klucích, že jsou odhodlaní. Poločas jsme ubránili, pak jsme si řekli co dál. Jedna situace díky bohu vyšla, i když gólů teď moc nedáváme. Je to vzpruha do toho finále.

Gólová souhra s Radimem Breitem klapla ideálně?

Asi ano. Byla to čistá improvizace. Pomohl nám Pavel Zifčák. Naběhl jsem do vápna a zkusil jsem to. Když jsem to viděl na videu, tak by ta střela asi šla mimo, ale tečoval ji tam. Radim Breite mi říkal, že to není můj gól. Ale to je jedno, máme tři body a jsme rádi.

Úleva spočívá především v tom, že jste unikli záchranářským starostem?

Určitě ano. I kdybychom skončili ve skupině o záchranu, budeme si za to moct sami. Hráli bychom o každý bod, i když bychom byli zachráněni. Máme před sebou dva zápasy, ještě můžeme zabojovat o něco víc.

Před sezonou jste chtěli evropské poháry a do těch se dá postoupit i ze střední skupiny.

Stále je šance, že udržíme střední skupinu. Věřím, že někdy nedostaneme to, co chceme, abychom později dostali něco víc. Budeme o to bojovat.

Jak na vás dopadl nechutný protest vandalů, kteří napíchali prasečí hlavy před stadion?

Co se děje okolo, do toho nevidím. Ani nevím, co všechno řeší. O to se nestarám. My jsme na hřišti. Mrzí mě to z dlouhodobého hlediska, že se nám nedařilo. Tým je stále stejný. Prostě jsme silní, stále věřím tomu, že máme kvalitu. Jen tohle nastavení musíme ukazovat každý zápas.

Pomohli vám i hráči, kteří tolik prostoru nedostávali - Uriča, Šíp či Zifčák. Pochválíte je?

Samozřejmě. Nerozlišujeme, zda je tam mladý, starý, nebo z béčka. Když na hřišti bojuje a pomůže vám, tak mu vždy budete vděčný. Jsou to šikovní chlapci, jinak by tu nebyli. Šípas hrál v pátek celý zápas, dva dny po utkání je největší únava a teď nastoupil na poločas a pomohl nám, měl akce, vracel se. Mladíci jsou tady skvělí. Béčko i áčko je propojené. Když zodpovědnost a nasazení ukážeme v každém zápase, můžeme být každému soupeřem.

I Slavii a Spartě, které vás teď čekají?

Myslím, že od nás nikdo moc v těchto zápasech neočekává, takže můžeme jen získat. Jsou to krásné zápasy. Se Spartou by měl být plný stadion. Komu budou lidi fandit, nechám na nich. Ale těším se. Už jsme tady oba dokázali porazit. Věřím, že nějaký bod urveme a minimálně lidem ukážeme, že se můžeme rovnat výkonem i těmto mužstvům.

Rozhodčí Karel Rouček uděluje červenou kartu Jiřímu Spáčilovi z Olomouce (mimo snímek).

Už jste překonal zdravotní patálie?

Zranil jsem se týden před ligou, což mě extrémně mrzelo. Stalo se to třetí rok po sobě. Konečně jsem si říkal, že mám zimní přípravu za sebou, že to zlomím a přišlo to před startem. Ale teď se cítím super, nemám žádný problém, tak doufám, že to dohraju a pomůžu klukům na hřišti.

Euro je sci-fi?

Nejsem v kontaktu s trenérem Calzonou ani s nikým. Chyběl jsem půlku jara, tak nad tím vůbec nepřemýšlím. Nechávám to plynout. Když se to stane, tak buď, když ne, budu chlapcům fandit.