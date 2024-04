Janotka oživil i Muritalu, dává šanci mladíkům. A olomoucké béčko baví

„Jsem na kluky nesmírně pyšný. Přepsali historii B-týmu a to už jim nikdo nesmaže. Zaslouží si to za své odhodlání, pracovitost a to, jak drží při sobě a makají. Na hřišti se jim všechno vrací,“ chválil na klubovém webu Janotku.

Na Julisce bylo hotovo po půl hodině po trefách Fortelného, Deleho a Muritaly. „Vítězství je naprosto zasloužené. V prvním poločase jsme předvedli nadstandardní výkon, který měl vysoké parametry z hlediska ofenzivy i defenzivy. Po změně stran jsme zápas výborně dohráli. Soupeře jsme za celý zápas nepustili do žádné stoprocentní šance,“ těšilo Janotku.

Někdejší skvělý pravý bek nesází jen na hráče, kteří zrovna nemají vytížení v ligovém áčku jako zmínění střelci. Na čistém kontě se podíleli třeba brankář Koutný se stopery Dohnálkem a Cahelem, kteří byli v minulém ročníku ještě dorostenci.

„Tohle jsou přesně ty zápasy, které kluky posouvají dál. Říkali jsme jim, že mají možnost poměřit své kvality s hráči, jako jsou Moulis, Mešanovič, Douděra a Hora. Jsem rád, že obstáli na výbornou,“ vypíchl Janotka. Mimochodem jeho jméno se stále častěji skloňuje i v souvislosti s povýšením do A-týmu, jenž zatím dočasně vede Jiří Saňák. Oživit se mu podařilo i nigerijského útočníka Muritalu, který už byl přitom na odchodu. „Na jaře předvádí skvělé výkony. U něj je to otázka nastavení, pracovitosti a přístupu k fotbalu. To, co tomu dává, se mu teď vrací,“ říká Janotka. „Na podzim v rámci individuálního plánu nepracoval tak, jak bych si představoval. Jasně jsem mu vytyčil, jaká je má představa o tom, jak by měl fungovat. Zareagoval na to skvěle. Změnil nastavení hlavy, pracuje výborně v tréninku a začíná mít pro mančaft nesporný přínos.“

Prostějov si uchoval naději

Až na poslední chvíli trenér Prostějova Radim Kučera zařadil do sestavy Ondřeje Ševčíka a bylo to skvělé rozhodnutí. Právě zkušený obránce nasměroval tým trefou k důležitému vítězství 3:0 nad Jihlavou a přes kondiční manko po dlouhé rekonvalescenci zpevnil defenzivu a vydržel na hřišti celých devadesát minut. Po klíčové výhře ztrácí Hanáci na záchranu jediný bod.

„Potřebovali jsme vzadu udržet nulu. Všichni se obětovali, hráli jeden za druhého. Tak se hraje o záchranu,“ chválil Ševčík, autor první branky. „Gól by navíc, spíš mě zajímalo, jak po dlouhé době vydržím se silami. V poločase jsem byl vyřízený, s trenérem se bavil o střídání v šedesáté minutě. Nakonec jsem vydržel až do konce,“ těšilo stopera který po březnovém přestupu z Hradce Králové a následném zranění odehrál první zápas. Kučera na něj čekal dlouho. Nakonec se po konzultaci s hráčem rozhodl, že půjde do důležité záchranářské bitvy.

„Oba jsme věděli, že jdeme trošku do rizika. Vyšlo to, Ondrovo nasazení bylo důležitým impulzem pro kabinu. Po zápase byl úplně zavařený, dostane volno,“ poznamenal Kučera. Stačilo málo, aby Prostějov v utkání tahal za kratší konec. Už ve 3. minutě neproměnil hostující tutovku Franěk, který z úhlu netrefil prázdnou branku. Po dalších deseti minutách otevřel skóre Ševčík a úvodní půlhodinu zakončil po další povedené standardní situaci Mach.

„Chtěli jsme být právě po centrech nebezpeční, povedlo se nám to,“ oddechl si Kučera. „Náskok dvou branek jsme si po pauze docela slušně hlídali, soupeř měl jen jednu velkou šanci. Dávali jsme si pozor, aby nesklapla Czaplárova past.“ V nastavení Jaroň po brejku do otevřené obrany přidal ještě jeden gól. Jihlava rozhodně herně za domácím týmem nezaostávala. Kdyby vedla, mohlo utkání dopadnout klidně opačně. Nedokázala ale využít příležitosti a především v prvním poločase si nepohlídala prostějovské hlavičkáře. „Výkon byl bojovný, všichni pracovali dobře. Z tohoto pohledu nemůžu týmu nic vytknout. Doplatili jsme na mládí a nezkušenost. Herně to bylo kvalitní, ale neproměníme ani velké šance, kterých jsme si vytvořili dost. Nakonec dostaneme třetí gól a vypadáme jako parta kašparů, i když výkon nebyl vůbec špatný,“ posteskl si jihlavský trenér David Oulehla.