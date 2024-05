Olomoucko-americké námluvy. Blue Crow se nemusí spokojit s fotbalovou Sigmou

„Není tajemstvím, že se znám s lidmi ze společnosti Blue Crow Sports Group, která jedná o odkupu akcií fotbalového klubu. Jeden ze spolumajitelů společnosti Blue Crow Sports Group má také vlastnický podíl v klubu NBA, San Antonio Spurs. Blue Crow je opravdu významný světový hráč a spojení s tradičním klubem, jako je Sigma, by mohlo do Olomouce přinést fanoušky žádanou Evropu,“ míní Špunda.

Díky známostem v Blue Crow se dostal i do španělského fotbalového klubu Leganes. „Za sebe můžu říct, že bych byl nadšený, kdybychom takového partnera získali do basketbalu. Je to výborně fungující společnost, která má široký tým odborníků a pracuje s nejnovějšími trendy v oblasti developmentu hráčů,“ tvrdí rodák z tisícové vesnice na Hané.

BK Redstone Olomoucko disponuje sezonním rozpočtem cca osm milionů korun, silný partner by navýšil nejen ekonomickou kondici klubu, ale také ambice.

Letos se basketbalisté Olomoucka dostali poprvé do play off od doby, kdy se klub v roce 2021 přesunul z Prostějova do olomoucké Čajkarény, mimochodem také kvůli lepšímu dosahu na finanční podporu.

„Šlo o nejúspěšnější sezonu. Zahráli jsme si finálové turnaje v Českém poháru i evropském Alpe Adria Cupu a postoupili do ligového čtvrtfinále. Oproti předchozím sezonám je to výrazný posun dopředu. Pozitiva rozhodně převládají,“ hodnotí Špunda, který svoji prioritu stále vidí v basketbalu.

„BK Redstone má za sebou nejlepší sezonu, na to chceme v té příští navázat,“ říká generální manažer klubu ke spekulacím o prodeji licence.

V dnešních dnech vyjednává o prodloužení smlouvy s americkým koučem Andym Hipsherem, který se tak může stát prvním koučem, jenž v novodobé historii Olomoucka, po přesunu z Prostějova, vydrží déle než sezonu. Předchozí trenéři Bujan nebo Čurovič svými výsledky vedení – a Špundu – nenadchli.

Více Američanů než Čechů. I příští rok?

Proto se letos rozhodli pro americkou cestu. Ať už v realizačním týmu, či v poli. „Balkánská škola je něco jiného. Kdybych to měl srovnat, balkánský přístup mi přišel víc o drilu, pořád opakovat stejné věci dokola. Čímž nechci říct, že teď s novým trenérem nepilujeme obranu do zbláznění. To jo. A stále na ní musíme makat. Přijde mi ale, že Američani jsou více pozitivní a komunikativní,“ všiml si kapitán Redstonu Lukáš Feštr.

Sám si před sezonou přál jediné: postup do play off. To se nakonec jeho týmu splnilo. Ze skupiny poražených přešlo Olomoucko v předkole play off přes USK Praha a ve čtvrtfinále změřilo síly s velkým favoritem z Nymburka. Olomoučané nakonec prohráli 0:4 na zápasy.

„Nechtěli jsme pochopitelně vypadnout po takovém výsledku. Přáli jsme si minimálně jednou vyhrát. Zejména v utkáních v Nymburku jsme byli blízko senzaci. Nepodařilo se, v domácích zápasech už nám došly síly a soupeř dominoval. Ale to neznamená, že jsme zklamaní z výsledků během sezony,“ vykládá Špunda.

„Sezona byla poměrně turbulentní. V závěru základní části to vypadalo, že tým může skončit v baráži a bude bojovat o udržení. Po velkém obratu se ale dostal přes předkolo až do čtvrtfinále vyřazovací části,“ chválí svůj mančaft.

Kromě trenéra by chtěl udržet i osu týmu, což v předchozích sezonách také nebylo pravidlem. „Vedeme jednání především s českými, kteří by měli vytvořit základ příštího kádru. Myslím, že první výsledky budou v řádu týdne, maximálně dvou,“ slibuje.

Za Redstone nastoupilo v letošní sezoně celkem devět amerických hráčů, kromě trenéra Hipshera u týmu figuroval i asistent Carter Vance. Čechů bylo sedm, posledním hráčem, který v dresu Redstone nastoupil, byl Brit Amin Adamu.