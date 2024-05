15 výher a dost! Děčín zbořil ústeckou tvrz. Nejsme ve své kůži, cítí Šotnar

„Jsme rádi, že z nás trošku spadl balvan, vracet se domů za stavu 0:2 by rozhodně nebylo příjemné,“ prohlásil děčínský trenér Tomáš Grepl. Jeho ústecký protějšek Jan Šotnar hlesl: „Nehrajeme dobře, nejsme ve své kůži.“

Válečníci se před zápasem semkli v kruhu na pomezí obou ostrůvků děčínských fanoušků, s nimiž se propojili rukama, aby od nich načerpali energii. Úvod sice nezachytili, ale úsekem 17:2 se z šestibodové ztráty dostali nad Slunetu. A těsnou, agresivní obranou přistřihli útočné ústecké letce křídla.

„Na rozdíl od prvního zápasu se nám vůbec nepovedl začátek, 0:6, to úplně nechcete proti této ústecké sestavě. Pak jsme se dokázali zmobilizovat,“ těšilo Grepla. „Jednak Ústí to v prvním poločase moc nepadlo, přitom na trojkové střelbě má hru založenou, a my jsme hráli v obraně daleko líp.“

Hosty ani nevykolejilo, že na startu druhé čtvrtky Ústí osmi body v řadě srovnalo. Zase odskočili, a to až na +11. Domácí naráželi do skály, za poločas napočítala parta trenéra Šotnara pouhé čtyři střelce, z toho jen jednoho nadprůměrného (Nichols 16), jednoho slušného (Autrey 9) a dva sváteční.

2 042 diváků vyprodalo Slunetu, to je nový ústecký basketbalový rekord v návštěvnosti.

„Nevím, jestli nás znervózněla atmosféra. Na druhou stranu Děčín hrál o hodně líp. A zvítězil zaslouženě. Víc bojoval; první poločas byl o bojovnosti a my si mysleli, že nám to spadne do klína. My musíme v play off bojovat, když se nám nedaří,“ vyčítal Šotnar.

Na startu druhé půle bílí šňůrou 12 bodů frnkli, nejvíc kralovali o 24. K reprezentantovi Svobodovi se přidal neúnavný Walton, s 25 body nakonec nejlepší střelec utkání, a některé akce vypadaly exhibičně, Ústí kysele. A to samé fanoušci. Pokus děčínských tifosi o mexickou vlnu se u opařených domácích fandů nesetkal s pochopením. Až v poslední části Sluneta procitla, presinkem tlačila a trojkovým povstáním manko gumovala. Bylo už ovšem příliš velké.

„Ve třetí čtvrtce jsme byli lepší, bohužel jsme se pak setkali s něčím, co Ústí ještě letos nehrálo, celoplošný presink. Vydrželi to skoro celou čtvrtou čtvrtinu, my proti tomu nasekali plno ztrát. Příště se na to připravíme, měli bychom se s tím vyrovnat líp,“ nepochybuje Grepl.

Kouč Děčína Tomáš Grepl slaví úspěšnou akci.

Ústí na domácí palubovce ztroskotalo po čtyřech měsících a 16 dnech, po 13 ligových výhrách v řadě a dvou v Alpsko-jadranském poháru, poprvé v novém roce.

„Holt musíme nastartovat novou,“ burcuje Šotnar. „Jsem rád, že dneska jsme to nezabalili. A ukázali jsme, že bojovat umíme. V jednu chvíli to vypadalo, že Děčín nás úplně semele. Říká se, že play off začíná, když vyhraje hostující tým. A to se dnes stalo. Věděli jsme, že série bude dlouhá.“

Série se do děčínské Maroldovky přesune v úterý a ve středu. Druhé semifinále mezi Nymburkem a Ostravou vypukne na palubovce vítěze základní části v neděli a v pondělí.