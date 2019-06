Vyzkoušeli jsme fascinující telefon budoucnosti, ohebný Huawei Mate X

Smartphony s ohebným displejem jsou fenomén, a to se vlastně ještě nedostaly na trh. Samsung svůj Galaxy Fold v podstatě začal uvádět, ale po prvotních potížích jej zase rychle stáhl. Teď slibuje start prodeje napodruhé, a to nejspíš někdy během léta.

To Huawei sliboval svůj Mate X původně také v létě, ale nakonec i tady dochází k posunu. Možná se firma trochu zalekla potíží u konkurence a rozhodla se ještě vše důkladně prověřit a případně vylepšit, svou roli také mohou hrát aktuální potíže Huaweie s dodávkami od partnerů ve Spojených státech a zařazení firmy na tamní blacklist. Ať stojí za zdržením cokoli, jisté je, že teď Huawei slibuje uvedení Mate X v září a to doma v Číně. Na zařízení, které představil zkraje roku na veletrhu MWC v Barceloně, se do té doby může podle slov zástupců firmy hodně změnit.

Ovšem právě prototyp, který byl jedním z kusů prezentovaných firmou v Barceloně, jsme si mohli krátce vyzkoušet – poprvé jsme tak měli ohebný Mate X v ruce a mohli zkoumat jeho funkce. A musíme uznat, že na prototyp, který je už pár měsíců starý, je to skutečně fascinující kus hardwaru. Řada telefonů v takové vývojové fázi bývá dost nepoužitelná a po konstrukční stránce se mohou i doslova rozpadat. Ne tak Mate X, jehož prototyp jinak jistě putuje z ruky do ruky a už něco zažil.

Pořádný cvalík

Zpracování celku je opravdu parádní, konstrukce působí až překvapivě bytelným dojmem. Jediné, co působí trochu náchylněji a méně trvanlivě, je mechanismus uchycení ohnuté části k výstupku, který jde podél pravé boční strany telefonu. Tady se projevila i malá technická nedokonalost, tlačítko zámečku se občas zaseklo v poloze pro odemčení, takže nešla druhá polovina přístroje pevně přiklopit zpět. Stačilo ovšem zatlačit na plast vedle tlačítka zámečku, které odemčení obstarává, a vše zase fungovalo dokonale.

Upřímně, že bude mít prototyp jen takovou malichernou chybu, jsme vůbec nečekali. Než jsme se k Mate X dostali, byli jsme velmi zvědaví na stav kloubu, který celé to ohýbání obstarává, a také samozřejmě na stav ohebného displeje, nejdůležitějšího a nejcitlivějšího prvku přístroje. Obojí v případě testovaného přístroje vypadalo jako nové. Zpracování se opravdu povedlo a zdá se, že by celý mechanismus mohl být vcelku dobře trvanlivý.

Robustní provedení je ovšem vykoupeno vysokou hmotností. V ruce je Huawei Mate X pořádný cvalík. Hmotnost není zatím definitivní, ale skládací přístroj na váze vykáže asi 300 gramů, a to je na dnešní dobu opravdu hodně. Nošení Mate X v kapse nebude moc pohodlné a asi většinou poputuje do tašky či batohu, což jde trochu proti samotnému principu skládacího modelu: mít neustále při ruce, ideálně právě v kapse, zařízení, které je kompaktní, a přitom na požádání nabídne funkčnost tabletu.

Ještě zpět k otevírání. Po zmáčknutí tlačítka odemčení odskočí část telefonu a otevře se v úhlu asi 30°, o zbytek se musí postarat uživatel. Jde to hezky plynule a není třeba používat velkou sílu, ale působí to celé opět solidním dojmem. Totéž platí při zavírání, kdy je třeba lehce přetlačit onu „napruženou“ část chodu a polovinu přiklopit zpět k zámečkům.

Citlivý displej

Největším otazníkem z hlediska zpracování se zdá být onen ohebný displej. To, že je flexibilní, je tu vidět v podstatě na první pohled. V místě kloubu se displej nad povrch mírně vzdouvá, to aby měl „rezervu“ právě na ono zahnutí. Je to vlastnost, kterou budou mít asi všechny ohebné telefony, i když Samsung, který schovává displej dovnitř, nemusí mít tento efekt tak výrazný.

Je to něco, na co si budou muset uživatelé Mate X zvyknout – jediné řešení, aby se tato „boule“ vyrovnala, by totiž bylo, kdyby se telefon po rozložení v místě kloubu i trochu protáhl, ale to je momentálně konstrukčně asi příliš velká komplikace. A tak tu prostě bude drobná vlna.

Displej však jinak vypadá skvěle, obraz je jasný a ostrý, rozlišení 2 480 x 2 200 pixelů je určitě na úhlopříčku 8 palců dostatečné. Když displej svítí naplno, ono zvlnění je trochu lépe maskováno. Na rozdíl od ohebného smartphonu Royole se tu displej při dotyku neprohýbá pod prsty, to se děje jen právě v onom středu. Jak moc bude displej samotný trvanlivý, ukáže až praxe, ale je jasné, že to bude vcelku zranitelná záležitost.

Huawei prý proto vymýšlí i nějaké to speciální pouzdro, které by umožnilo Mate X ochránit, a přitom displej naplno využít jak v rozloženém, tak složeném stavu. Mimochodem, ovládání probíhá pro aktuální modely Huawei typickými gesty, systém působí svižně a doladěně. Třeba v menu nastavení se dá naplno využít velká plocha rozloženého displeje, kde jsou vedle sebe vlevo položky menu a vpravo jednotlivá nastavení.

Výborně funguje aktivace jednotlivých částí displeje v zavřeném stavu. Stačí telefon otočit a část, která je čelem k uživateli, se aktivuje. Trvá to jen zlomek sekundy, takže není důvod ke zmatení. Telefon se odemyká čtečkou otisků prstů na boku v onom silnějším pruhu. Zatím tu třeba nefungovalo probuzení poklepáním, to je ovšem jen drobný detail.

Finální podoba s otazníkem

Celkově na nás působí Mate X velmi dobrým dojmem. V reálu vypadá zařízení lépe než na fotkách, působí vcelku robustně a zpracování je vyloženě parádní. Na druhou stranu stále nejsme přesvědčeni, že je to kdovíjak krásný telefon. Design je minimalistický, ale vlastně trochu strohý a možná až příliš technicistní – prostě, je tu vše podřízeno funkčnosti, o vzhled vlastně tak moc nešlo. Z hlediska konstrukčního provedení tu je podle nás jeden drobný háček – telefon je stavěn tak, že je vhodnější ho držet v pravé ruce, pro držení v levé se uživatelské prostředí patřičně nepřetočí, a navíc nejsou prvky ve výstupku tak po ruce (i když tlačítko zámku je uprostřed).

Zatímco na designu se do finální prodejní podoby nic zásadního asi měnit nebude, co se samotné výbavy týče, tam ke změnám dojít může. S odsunem uvedení na podzim je třeba možné, že by telefon mohl dostat novou generaci špičkového čipsetu Kirin, který Huawei uvádí tradičně právě na podzim.

Měnit se může i sestava fotoaparátu, teď tu je hlavní 40megapixelový čip, dvojnásobný zoom s 8 megapixely a širokoúhlý snímač se 16 megapixely. Je však možné, že by se tu mohla objevit sestava bližší aktuálnímu P30 Pro, případně řešení, které na podzim dostane Mate 30 (ten dostane i nový Kirin).

Velkým otazníkem je také software. V Číně by totiž mohl být Mate X zároveň prvním strojem, co dostane vlastní systém Huaweie Hongmeng (v Evropě nejspíš Ark OS). Ten by měl být alternativou k Androidu, kdyby se nakonec Huawei nedovedl domluvit na dlouhodobé spolupráci s americkými dodavateli.

V případě Mate X by to však byla škoda, nejspíš by to omezilo jeho možnost vstoupit na evropský trh. A ačkoli bude při uvedení do prodeje Mate X opravdu hodně drahý (přibližně 60 000 korun), coby úžasná technická novinka by nám určitě chyběl.