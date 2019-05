Samsung má štěstí, dostal čas navíc. Pomohla mu kauza Huaweie

Skládací Galaxy Fold je malou noční můrou Samsungu. Dlouho očekávaný revoluční model s rozevírací konstrukcí slibuje výrobce roky, tento konkrétní model pak po kouscích uváděl od loňského podzimu. Právě kvůli revoluční konstrukci je to ostře sledovaný přístroj.

Jenže po světové premiéře v dubnu (více viz Samsung ukázal největší mobilní revoluci. Zatím bude jen pro bohaté), kdy už Samsung oznámil zahájení prodeje a rozeslal vzorky recenzentům, se právě v jejich rukou ukázalo, že telefon ještě není do prodeje připravený.

Přišlo se na několik chyb, a to především ve složitém mechanismu skládacího kloubu. A pak také v ochranné vrstvě displeje, kterou někteří testeři sloupli v domnění, že je to jen ochranná fólie. Jenže nebyla (více Problémy převratného ohebného Samsungu. Loupe se mu displej).

Skládací telefony a ohebné displeje jsou lákavé zboží, ovšem oboje je nová a nevyzkoušená technologie. Kdo bude první, může urvat zajímavý segment trhu s nejdražšími telefony, kde jsou i největší marže. Poslední půl rok bylo v podstatě jasné, že tím prvním bude buď Samsung, nebo Huawei. Tedy dva největší konkurenti na trhu a i dva největší výrobci smartphonů. Jenže skládací mobily s ohebnými displeji se zdají být prokletým zbožím.

Samsung měl ve vývoji náskok a kdyby šlo vše podle plánu, tak by Huawei porazil: jeho Mate X se měl na trh dostat v červnu. Jenže když se v dubnu ukázalo, že Galaxy Fold potřebuje ještě doladit, tak akcie Huaweie po zvýšení jeho šance na vítězství v závodě o první skládací smartphone na trhu výrazně stouply.

Vrtkavá štěstěna se ovšem Huaweie dlouho nedržela, okolnosti americko-čínské obchodní války daly společnosti v podstatě stopku. Huawei přišel o Android a jako jeden z prvních modelů, který už Android s největší pravděpodobností nebude moci použít, bude právě skládací Mate X. Google dokonce tento model a některé další huaweie odstranil z webu operačního systému.

Pokud se problém nepodaří Huaweii rychle vyřešit, tak má vítězství v kapse Samsung. Ten se ovšem sám bojí dalšího neúspěchu, a tak prodej revolučního Galaxy Fold odložil na neurčito. Původně měl opravenou novinku uvést na trh také v červnu, nyní to však vypadá na pozdější termín.

Podle všeho by se skládací samsung měl na trh dostat až během léta, nebo dokonce v jeho závěru. Což ovšem není dobrá zpráva pro zájemce z Česka a dalších zemí. Tam se původně měl Galaxy Fold začít prodávat zhruba tři až čtyři měsíce po světové premiéře, tedy v září. Jenže takto by to vycházelo až na konec roku. Je ovšem možné, že Samsung v mezidobí dokázal zvýšit objem výroby, Galaxy Fold by se tak mohl dostat na pulty českých prodejen dříve. Dodejme, že telefon by měl stát zhruba 50 000 korun.

