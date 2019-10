To by mohla být opravdová mobilní bomba. Premiéra se blíží

Ve své době byla Motorola RAZR jedním z nejprodávanějších mobilů. Jeho poznávacími znameními byly elegantní úzké tělo véčkové konstrukce, leptaná klávesnice, ale také výrazná brada. Tohoto modelu, který vznikl hned v několika verzích, se prodalo přes 130 milionů kusů. A již zanedlouho se dočká znovuzrození. Společnost totiž rozeslala pozvánky na tiskovou konferenci v Las Vegas. Koná se 13. listopadu.

I druhý RAZR má velkou šanci stát se nezapomenutelným přístrojem. Podle informací redakce Mobil.iDNES.cz by měl vypadat tak, jak naznačují různé designérské koncepty. Pokud se tak stane, bude to zcela jistě nejstylovější mobil za mnoho let. A když Motorola něco zásadního nepokazí, bude to, i přes vysokou cenu, prodejní hit.

Pozvánku zaslanou mateřskou společnosti Lenovo, pod níž značka Motorola spadá, doprovází animace zachycující přerod někdejší legendy do moderního pojetí. Součástí jsou i slogany jako například „Budete se ohýbat“ či „Originál, na rozdíl od jiných“. Motorola tím zjevně naráží na zcela odlišné pojetí telefonu ve srovnání s třeba již prodávaným modelem Galaxy Fold od Samsungu.

Zatímco skládací samsung se běžně používá na výšku a po rozevření se díky horizontálnímu kloubu zpřístupní jeho vnitřní displej „tabletového“ formátu, skládací RAZR by měl vycházet z původní koncepce. V základu by měl být oproti konkurenci kompaktním zařízením, přičemž se po jeho rozevření přes vodorovně umístěný kloub zpřístupní rozměrný vnitřní, z pohledu uživatele na výšku orientovaný displej. Bude tedy pokrývat i plochu, která u původní „žiletky“ zaujímala leptaná klávesnice.

A co lze od obnovené ikony očekávat? Srdcem by měl být procesor Qualcomm Snapdragon 710 v kombinaci se 4 nebo 6 GB operační paměti. Od kapacity RAM by se měl odvíjet i prostor pro uživatelská data: u nižší specifikace to bude 64 GB, u vyšší pak 128 GB. Neoslní očekávaná kapacita baterie. Měla by mít jen 2 730 mAh, patrně daň za tenké a kompaktní tělo.

Moderní RAZR by měl být nejlevnějším skládacím smartphonem na trhu. Spekuluje se o ceně 1 500 dolarů, tedy v přepočtu o částce 34,5 tisíce korun. Samsung skládací Galaxy Fold na vybraných evropských trzích prodává za

2 100 eur, což je v přepočtu téměř 54 tisíc korun. Rozdíl v cenách je tedy výrazný, činí téměř 20 tisíc korun.

Jakkoli se skládací samsung zdá drahý, tak post nejdražšího skládacího smartphonu bude náležet modelu Mate X od Huaweie. Ten bude pravděpodobně již tento měsíc uveden na domácí čínský trh. Jeho očekávaná evropská cena v přepočtu atakuje hranici 60 tisíc korun.

Vysoké ceny skládacích smartphonů jsou odrazem řady nových technologických postupů i zdlouhavého vývoje. S rostoucí konkurencí by mohly klesat, první vlaštovkou v tomto trendu bude právě Motorola s moderní „žiletkou“. Tedy v případě, že ji nepředstihne čínské Xiaomi, které již v březnu avizovalo levný skládací smartphone. Ten má oproti modelu od Samsungu stát jen polovinu (více viz Xiaomi chystá skládací smartphone za překvapivě nízkou cenu).