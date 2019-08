Tak si zase počkáme. Skládací huawei bude patrně až v listopadu

Ještě nedávno to vypadalo na urputný boj o prvenství. Huawei totiž již v červnu oznámil, že termín uvedení skládacího Matu X na trh přesouvá na září (více viz Huawei si nechce zkazit reputaci. Skládací Mate X bude až v září). Samsung pak koncem července avizoval, že přepracoval svůj Galaxy Fold a od září jej hodlá prodávat na vybraných trzích (více viz Za čtyři měsíce překopali revoluční telefon. Teď se už může prodávat). Jenže to nakonec vypadá, že ono prvenství si i přes komplikace připíše právě Samsung.

Na tiskové konferenci Huaweie v Šen-čenu totiž došlo i na téma budoucnosti modelu Mate X. Není divu, i čínská firma totiž jeho prodej opakovaně odložila. Původně měl být na trhu již v dubnu, nakonec se mluvilo o září. Podle informací portálu TechRadar došlo ovšem k dalšímu posunu. Aktuálně se totiž hovoří o termínu blíže listopadu, skládacího Huaweie se tak můžeme dočkat třeba koncem října. Společnost je nicméně přesvědčena, že do konce roku bude Mate X určitě v prodeji.

Revoluční model navíc dorazí s mírně přepracovaným designem oproti provedení, které koncem července předváděl sám generální ředitel Huaweie Žen Čeng-fej. Pozměněný je například pant či zamykací tlačítko.

Důvodem dalšího odsunutí prodeje je údajně potřeba překonat určité, blíže nespecifikované překážky. Huawei chce, aby uvedení jeho revolučního modelu bylo co nejhladší. Patrně se chce vyvarovat podobného omylu, kterého se dopustil konkurenční Samsung. V rukách prvních recenzentů se totiž u modelu Galaxy Fold projevily konstrukční problémy.

Slabinou byl samotný pant i fakt, že pod displej se mohou dostat drobné částice prachu, které narušují jeho fungování. Zároveň výrobce přiznal, že nedostatečně upozornil na riziko pokusů sloupnout krycí fólii displeje, což v mnoha případech vedlo k nenávratnému poškození obrazovky (více viz Problémy převratného ohebného Samsungu. Loupe se mu displej).

Model Mate X představil Huawei už v únoru a jeho uvedení na trh se očekávalo v dubnu. Poté se ovšem objevily informace o červnovém uvedení. Tehdy se firma přitom dušovala, že Mate X dorazí na trh včas (více viz Huawei se naparuje. Jeho skládací smartphone zpožděný nebude). V červnu ovšem její mluvčí sdělil, že skládací Huawei se do prodeje dostane až v září. A nakonec už neplatí ani tento termín.