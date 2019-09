Poškodit revoluční samsung bude velice snadné, odhalil test odolnosti

Známý „mučitel smartphonů“ Zack Nelson alias JerryRigEverything na serveru YouTube nemine jedinou novinku, u které by nevyzkoušel odolnost displeje i celkové konstrukce. Už dlouhou dobu bylo jasné, že dříve nebo později se mu dostane do rukou právě velice očekávaný Galaxy Fold.



V první řadě naprosto propadl vnitřní displej v testu poškrábání, ovšem v případě ohebného materiálu krytého pouze plastem se skutečně není čemu divit. Nelson byl schopný zanechat na displeji šrámy i svým nehtem, což dost vypovídá o tom, jak moc bude tato obrazovka náchylná na poškození. Vypadá to, že se k ní majitelé budou muset chovat skutečně velice opatrně.

Dále bylo předmětem testování vcelku neobvyklé posypání pískem a zavření konstrukce telefonu s pískem uvnitř, aby se zjistilo, nakolik částečky poškodí displej a zda se písek zasekne v pantu telefonu. Zatímco displej písek nijak výrazně nepoškodil, do pantu se jej i tak dostalo poměrně hodně. Po celý zbytek testu odolnosti už při otevírání a zavírání telefonu pant kladl větší odpor a bylo slyšet křupání malých částeček písku uvnitř.

Během testu odolnosti boků navíc Nelson zavadil špičkou nože o bok vnitřního displeje a zcela tím zničil znatelnou část dotykové obrazovky. To však bylo paradoxně největší poškození, které youtuber na telefonu způsobil, neboť Galaxy Fold v závěru překvapivě obstál v testu ohnutí, když se jej Nelson pokusil v otevřeném stavu ohnout na opačnou stranu. Sám byl z toho překvapený a tvrdil, že i tablet iPad Pro ohnul snadněji.

Výsledkem testu však zůstává fakt, že na pevnosti vnitřního ohebného displeje je ještě hodně co zlepšovat. V současné situaci je třeba se k němu chovat velice opatrně a být připraveni, že to, co by i dnešním smartphonům nevadilo, může ohebný Galaxy Fold nenávratně poškodit.