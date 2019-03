Xiaomi chystá skládací smartphone za překvapivě nízkou cenu

Galaxy Fold i Mate X na veletrhu v Barceloně udělaly velký dojem a to i přesto, že dostat do ruky funkční vzorek jednoduše nebylo možné.

Mezery v optimalizaci systému a dost pravděpodobně i konstrukční nedokonalosti, které by i ono krátké otestování mohlo velmi rychle odhalit, totiž přístroje do rukou novinářů prostě nepustily. Zařízení tak byla bezpečně uložena ve vitrínách a zkoumat je bylo možno leda pohledem a to z větší vzdálenosti.

Navzdory tomu na nich odborné publikum velmi rychle našlo jejich hlavní nevýhodu. Totiž přístroje, jež jsou z pohledu techniky výkladní skříní obou gigantů, jsou velmi drahé. Nebo přesněji řečeno budou. Galaxy Fold by měl jít do prodeje v květnu za v přepočtu 55 tisíc korun. A Mate X, který bude ke koupi nejdříve v červnu, pak má stát dokonce 2 299 eur, tedy asi 60 tisíc.

To je částka, za kterou lze elektronikou poměrně slušně vybavit celý obývací pokoj, a přesto se oba výrobci nebojí, že by o novinky nebyl zájem. Spíš to vypadá, že nebudou stačit vyrábět.

Xiaomi může Samsung i Huawei zahanbit

Jenže zájemci o smartphone se skládacím displejem by se nakonec nemuseli rozhodovat jen mezi uvedenou dvojicí. Oběma rivalům by totiž mohlo docela snadno vypálit rybník čínské Xiaomi.

Přístroj s možným označením Mi Fold nebo Mi Flex svou koncepcí zaujal už na prvním videu a podle informací serveru iGyaan možná půjde o smartphone, který dá na Galaxy Fold i Mate X velmi rychle zapomenout.

Jeho cena by totiž měla být v USA 999 dolarů, v Evropě pak 999 eur. To je asi 26 tisíc korun, což je úroveň současných topmodelů z produkce Samsungu, Huaweie nebo Sony.

Vůči nákupu základního provedení nejlepšího iPhonu by pořízení ohebného Xiaomi tedy znamenalo dokonce úsporu několik tisíc korun. 64GB verze iPhonu XS Max totiž stojí 30 tisíc.

Jinými slovy by za cenu Galaxy Fold šlo pořídit dva kusy ohebného Xiaomi, v případě Mate X by ke dvěma kusům ještě téměř zbylo na Mi 9, nejnovější topmodel Xiaomi z „běžné“ kolekce.

Xiaomi prý telefon plánuje uvést na trh někdy mezi dubnem a červnem a není překvapivé, že nejdříve se dočkají na čínském trhu a následující regiony budou následovat.

Kde se vzala úspora?

Taková otázka po přečtení uvedené kalkulace napadne asi každého. V těsném závěsu se pak nabízí, zda poloviční cena v porovnání s Galaxy Fold nebude u Xiaomi na úkor kvality zpracování nebo ošizených parametrů.

To je samozřejmě obtížné předjímat, ovšem nebojíme se, že by Xiaomi svůj první skládací smartphone jakkoli ošidilo.

Víme, že Mi Flex má mít stejně jako jeho výrazně dražší kolegové z konkurenčních stájí OLED panel. Jenže jeho výrobou firma na vlastní zadání pověřila společnost Visionox Technology, a možná tady se Xiaomi povedlo něco ušetřit. Jenže rozhodně ne tak velký obnos. Navíc není jasné, zda bude taková jednotka kvalitativně stačit na displej od Samsungu, který je v tomto segmentu jasným lídrem.

Jinak bude ohebné xiaomi nepochybně špičkovým zařízením, což jasně signalizuje použití Snapdragonu 855. Více střípků výbavy s výjimkou 10 GB velké operační paměť ale zatím neznáme.