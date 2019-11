Vypadá to krásně. Legendární Razr se vrací ve velmi atraktivní podobě

Motorola Razr je jedna z největších mobilních legend. První verze se do prodeje dostala téměř přesně před 15 lety, což jasně definuje, že chystaná novodobá varianta bude úplně něco jiného.

Původní Razr a desítky jeho klonů, které se prodávaly především v USA ještě nedávno (nepočítáme marketingové jméno pro řadu smartphonů u operátora Verizon), byly klasické telefony. Drahé i velmi levné, podstatné bylo jméno (v Česku se telefonu přezdívalo žiletka) a design.

A právě tyto dvě vlastnosti si bere i novodobý Razr. Bude vypadat podobně jako originál, ale jinak to bude moderní smartphone, navíc se stále výjimečným ohebným displejem. Ostatně, o vzhledu měli jasno nezávislí grafici už dávno, v podstatě od chvíle, kdy se o telefonu začalo spekulovat.

A podle posledních informací, které zveřejnil známý únikář Evan Blass, to Motorola naštěstí nepokazila. Novodobý Razr bude vypadat podobně jako ten ikonický původní, jen samozřejmě nebude mít leptanou klávesnici, ale velký ohebný displej. A dokonce i druhý na vrchu a k tomu nezaměnitelnou bradu.

Původní Razr je véčko, což byla před patnácti lety v době obyčejných mobilů běžná a populární konstrukce telefonů. Dnes na trhu moc véček není, v podstatě pár levných obyčejných mobilů a výjimečná smartphonová véčka třeba od Samsungu, která jsou však určená jen pro vybrané asijské trhy.

Má to svou logiku, moderní smartphony takovou konstrukci nepotřebují. Tedy dosud nepotřebovaly. Se skládacím displejem to začíná dávat smysl, což se prověří právě na novém Razru. Ohebný displej sice už má prodávaný Samsung Galaxy Fold nebo chystaný Huawei Mate X. Jenže u nich má konstrukce s ohebným displejem telefon zvětšit, u Razru je tomu naopak, díky flexibilnímu displeji se běžný smartphone zmenší na polovinu.

Podle fotek však bude docela tlustý, jinak to však zatím u ohebného displeje nejde. V dolní bradě je tlačítko, které by mělo obsahovat senzor pro otisk prstu a možná by podle některých spekulací mohlo fungovat jako pojistka při otevření nebo dokonce vystřelení horní části.

Výbava nebude úplně špičková, spíš na úrovni vyšší střední třídy. Procesor by měl být Snapdragon 710, o paměti zatím jasno není. Hlavní displej bude mít úhlopříčku 6,2 palce, přední displej bude malý s rozlišením zhruba 600 x 800 pixelů.

Cena nízká rozhodně nebude, ač bude nižší než u Samsungu Fold, který stojí v přepočtu zhruba 52 000 korun, nebo u Matu X od Huaweie, ten by měl stát přes 60 000 korun. Motorola Razr by měla vyjít v USA na 1 500 dolarů, což je při připočítání daně a aktuálním kurzu zhruba 41 000 korun.

Razr by mohl být úspěšný. Z našeho pohledu to tak patrné být nemusí, ale především v USA je kultem, původní telefon se tam prodával dlouhá léta v desítkách variant. Takže ho zná skoro každý. A jelikož v USA si mobily lidé pořizují především u operátorů jako dotované či přesněji na splátky, které jsou rozpočítané v měsíčních paušálech, tak by cena nemusela být až takový problém. Ostatně vyšší modely iPhonů stojí podobně.