Prokletí ohebných trvá, Motorola odkládá Razr. Ale důvod je zvláštní

Předobjednávky na novou Motorolu Razr s ohebným displejem měly u amerického operátora Verizon odstartovat 26. prosince. Podobně měly ještě v prosinci získat možnost předobjednat si technickou novinku i zákazníci na vybraných evropských trzích. V lednu se pak měly první telefony dostat k zákazníkům. Jenže teď je všechno jinak.

Motorola oznámila, že se termín předobjednávek i dodání telefonů posouvá, a to na neurčito. Specificky to firma oznámila 20. prosince s platností pro americký trh, ale je prakticky jisté, že když nezačnou předobjednávky tam, nezačnou ani v Evropě. Pokračuje tak určité prokletí, které se zatím dotýká vlastně každého ohebného telefonu, který se měl dostat na trh.

Čínské Royole Flexpai bylo vlastně jen technickou ukázkou, Samsung musel svůj Galaxy Fold předělat a na trh se dostal se zpožděním. Více času na dopracování konstrukce si vzal i Huawei, na který teď především dopadají americké sankce, takže myšlenka na uvedení revolučního Mate X na západních trzích se asi rozplynula. A záležitost nazvaná Escobar Fold 1 (což je vlastně přeznačený Royole Flexpai) od počátku působí spíš jako podvod.

Zdálo se, že v tomto světě plném nejistoty přinese Motorola přece jen trochu kýženého klidu a splní, co slíbila. I když se na samotný Razr čekalo dlouho. Jenže bohužel tomu tak nebude. Za pozornost však stojí důvod, který odklad způsobil. Nejde totiž o žádné technické potíže, Motorola nemusí svůj hi-tech retro model nijak konstrukčně předělávat. Firma odklad zdůvodňuje možná trochu překvapivě: mnohem větším než očekávaným zájmem o Razr.

„Od svého listopadového představení si Motorola Razr získala nebývalou pozornost a zájem ze strany zákazníků. Poptávka je vysoká a v důsledku rychle překročila naše předpovídané možnosti dodávek,“ stojí v prohlášení společnosti.

Fakt, že Motorola odkládá Razr kvůli příliš velkému zájmu, působí na první pohled docela zvláštně. Jenže pokud skutečně zájem zásadně překročil původní očekávání, je to vcelku logický krok. Těžko říci, jaká prodejní čísla Motorola očekávala, ale kdyby spustila předobjednávky a jejich množství původní odhady překročilo mnohonásobně, měla by firma spoustu netrpělivých zákazníků, kteří se svého zboží jednoduše nedočkají v původně očekávaných termínech. Proto je vcelku logické, že firma přehodnotí postup, pravděpodobně navýší výrobní kapacity u dodavatelů a telefon uvede až ve chvíli, kdy bude schopna alespoň z větší části nečekanou poptávku uspokojit.

Firma sama prohlašuje, že se snaží nově spočítat požadované množství telefonů i datum spuštění prodeje tak, aby si přístroj už na počátku mohlo pořídit více zákazníků. Zatím není vůbec jasné, jak dlouho to bude trvat, ale možná se Motorola trefila do správného času a navýšení výroby by nemuselo trvat příliš dlouho: vánoční šílenství je pryč, nové vlajkové lodi konkurence se začnou vyrábět nejspíš až za pár měsíců, takže by v současnosti mohli dodavatelé disponovat potřebnými kapacitami.

I když by to byla pravda, očekávat stejně můžeme zdržení v řádu několika týdnů. Delší odklad by následně mohl být pro Motorolu problematický: její ohebné véčko by se totiž na trhu přímo střetlo s novou konkurencí, která se na trh chystá. Například Samsung by měl své ohebné véčko představit zhruba v polovině února a šušká se, že bude tento telefon výrazně levnější než Razr, jehož cena byla doma v USA stanovena na 1 499 dolarů a v Evropě dokonce na 1 599 eur (tedy asi 41 000 korun).

Tváří v tvář podstatně levnější konkurenci by zase mohla poptávka po Razru poklesnout a to navzdory kultovnímu designu a přitažlivosti nového Razru. Motorola teď tedy balancuje v delikátní situaci, kdy musí stihnout uspokojit nečekaný počáteční zájem, který by však mohl stejně rychle, jako vznikl, také ochladnout.