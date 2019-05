Prokleté ohebné mobily. Samsung se musí zlepšit, Huawei přežít

O ohebných displejích už slýcháme pěkných pár let a vyhlížíme, kdy se nám dostane do ruky nějaký hotový model určený pro běžný spotřebitelský trh. Zatím ovšem marně. Samsung měl video s ohebným prototypem v roce 2013, Lenovo nás o tři roky později nadchlo vizí telefonu, který si obtočíme okolo ruky. Výrobci však do toho pořádně šlápli až na konci loňského roku.

První byl čínský Royole, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Ačkoliv neznámý výrobce předběhl konkurenci, jeho model slouží hlavně jako chuťovka pro vývojáře něž něco, co by kupovali běžní spotřebitelé. Všichni se zatajeným dechem čekali, co ukážou velcí hráči jako Samsung, Huawei, LG a další.

Samsung si umanul, že bude „velkým“ prvním a co slíbil, to taky dodržel. Po malé ukázce na vývojářské konferenci v listopadu loňského roku ukázal letos v únoru model Fold po boku jeho top smartphonů řady S10. Na trh se měl dostat na konci dubna. Huawei odpověděl záhy a o týden později představil na veletrhu MWC vlastní ohebný smartphone Mate X. Do prodeje se má dostat v červnu.

Vedle toho ukázali prototypy bez dalších upřesňujících informací také výrobci Xiaomi a Lenovo. Čeká se i na příspěvek od LG, které se ovšem zatím s ohebnými obrazovkami soustředí na segment televizí. Tak kdy už ty ohebné mobily potkáme v obchodech? Brzy určitě ne.

Celý segment krátce po slavnostním představení narazil na hned několik výrazných překážek. Samsung krátce po zapůjčení prvních vzorků modelu Fold recenzentům zjistil, že nebyl dostatečně připravený na „běžné používání“ a potřebuje ještě hodně aspektů doladit, aby z něj nebylo další poruchové fiasko.



Ukázalo se navíc, že opravy nebudou hotové jen tak a z původního jasného data prodeje se opět stalo jen neurčité „brzy“. Galaxy Fold se může na trhu objevit klidně za týden, ale třeba až za půl roku. Připomeňme, že obchodní řetězce stále ruší předobjednávky na Fold. Nové informace navíc naznačují, že původní plán vydat Fold během června se jeví čím dál víc jako nereálný.



Huawei oproti tomu lidem model Mate X do rukou nedal, datum prodeje stanovil na červen. Nechceme výrobci křivdit a je stále možné, že slib dodrží, ale zároveň bychom se tomu velice divili. Obchodní válka zasadila výrobci obrovskou ránu, ze které se nemusí vzpamatovat. Teď je pro Huawei čas boje o přežití, nikoliv čas riskantních kroků, jako je prodej telefonu zcela neprozkoumané kategorie. Nehledě na to, že tento model podle všeho nedostane podporu služeb od Googlu.

Polovina roku je tady a vyhlídky na obstojný ohebný smartphone jsou mizerné. Jistě, Samsung může mít všechno odladěno a nyní už bezchybné Foldy balí zpátky do krabiček. Stejně tak Huawei může zítra udělat průlom ve vyjednávání s americkou vládou a vše se vrátí do původního tempa. Xiaomi mělo také čas přijít s něčím víc než jen videem prototypu.

Situace se však zatím má tak, že ohebné smartphony se zasekly v divné situaci, kdy jeden nefunguje jak by měl, druhému se hází klacky pod nohy a třetí a čtvrtý jsou stále jen na obrázcích.



Měli jsme rok 2019 za revoluční a ten, ve kterém výrobci praští do stolu a řeknou si, že čas na změnu je tu. Místo toho stále tápeme a budeme rádi, když se nám do konce roku alespoň jeden takový dostane do rukou. A to říkáme z pozice odborných recenzentů.

Běžný český zákazník si s největší pravděpodobností na ohebný smartphone může letos nechat zajít chuť. Pokud se přeci jen výrobci dostanou zpět na nohy, prodej v Česku rozhodně není prioritou.