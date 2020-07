Prvním levným 5G mobilem měl být samsung. Jenže je tu výborný náhradník

Americká značka Motorola v držení čínského Lenova pokračuje v letošním solidním přísunu novinek. Po návratu ke špičkovým telefonům v podobě modelů Edge a Edge+ a dobře vybaveném modelu střední třídy One Fusion+ je tu další nový příspěvek do střední třídy. Tentokrát jde o první smartphone Motoroly pro tuto třídu s podporou 5G sítí. Je to zároveň jeden z prvních dostupnějších 5G smartphonů na trhu, v Česku bude nejspíš prvním, který se bude prodávat za cenu nižší než 10 000 korun.

Prvním takovým telefonem měl být samsung, který avizoval operátor O2, který již síť 5G v komerčním provozu v Praze a Kolíně spustil. Onen zatím neznámý model od Samsungu by měl být představený v létě a do prodeje by se měl dostat na konci prázdnin. Doposud nejlevnějším 5G telefonem na českém trhu bude od července Samsung A51 5G za 13 000 korun, levněji zatím 5G mobil koupit nelze.

Jenže prodej Motoroly odstartuje ještě v polovině července a cena by měla být 9 999 korun. Výrobce nespecifikuje, zda u přístroje půjde od počátku využít například aktuální pilotní komerční provoz 5G u O2 (podpora potřebných pásem tu je, ale otázkou je software), zákazníci tak zatím musí počítat spíše se 4G rychlostmi dat s tím, že je jejich telefon připraven na plošný nástup 5G v Česku.

Svou výbavou je Moto G 5G plus hodně podobná dříve představenému modelu One Fusion+. Ten v Česku stojí 7 999 korun, dvoutisícový příplatek za 5G je tak docela výrazný, na druhou stranu je v řadě detailů Moto G 5G plus lepším smartphonem než One Fusion+. A vlastně oproti němu nikde nezaostává.

Lákadlem bude například displej. Je to sice stále IPS panel s Full HD+ rozlišením, ovšem skvělou zprávou je obnovovací frekvence 90 Hz, která zjemní překreslování obrazu. Displej má navíc úhlopříčku 6,7 palce a poměr stran 21:9 namísto 19,5:9, díky čemuž padne Moto G 5G Plus lépe do ruky: je užší než One Fusion+. Rozměry jsou konkrétně 164 x 74 x 9 mm (Fusion má míry 162,9 x 76,4 x 9,6 mm).

Rovnou dva průstřely

Displej nové 5G motoroly má také ještě jednu zvláštnost: dvojitý průstřel v levém horním rohu – jsou to dva otvory vedle sebe, nikoli spojené, jako bylo dosud obvyklé. Malinké otvory ukrývají dvě selfie kamery – klasickou a širokoúhlou, běžná má rozlišení 16 megapixelů a v nočním režimu používá skládání čtyř pixelů dohromady pro čtyřmegapixelové snímky. Širokoúhlý foťák je osmimegapixelový.

Na zadní straně telefonu najdeme dnes snad povinnou čtveřici fotoaparátů. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, což je malý ústupek oproti One Fusion+ (ta má 64 megapixelů). Noční režim a spojování pixelů tu zůstává, snímky mají 12megapixelové rozlišení a Motorola slibuje výtečnou kvalitu. Dále je tu osmimegapixelový širokoúhlý snímač, pětimegapixelový makro foťák (prý vás dostane pětkrát blíž k objektu) a nakonec dvoumegapixelový snímač pro hloubku ostrosti.

Solidní porce paměti

Nad svým sourozencem z řady One vyniká Moto G 5G Plus i v zásadní drobnosti: na rozdíl od One Fusion+ totiž 5G novinka podporuje NFC a tudíž mobilní platby. 5G mobil také nabídne o trochu vyšší výkon než typ z řady One a to díky procesoru Snapdragon 765G. Ačkoli má existovat varianta se 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, na českém trhu se setkáme s lepším provedením se

6 GB RAM a 128 GB paměti – to odpovídá výbavě One Fusion+ a je to i jeden z důvodů, proč je cena Moto G 5G Plus jen těsně pod desetitisícovou hranicí. Obyčejnější provedení má cenu stanovenu na 349 eur, což by bylo v přepočtu asi 9 400 korun. Příplatek za výrazně lepší kapacitu paměti je tedy relativně mírný.

Dále novinka nabídne všechny typické aspekty moderních modelů Motorola střední třídy. Android ve verzi 10 je tedy téměř čistý, o úpravy uživatelského prostředí se postará funkce My UX, která umožňuje uživateli měnit tvary ikon, podbarvení nebo třeba styly písma. Své specifické funkce Motorola soustředí do vlastní aplikace.

Tady půjde nastavit i jedna novinka v chování bočního vypínacího tlačítka, které je zároveň čtečkou otisků prstů. Dvojitým poklepáním na senzor se otevře okénko s oblíbenými aplikacemi a v nich lze rovnou na tento příkaz přiřadit i některou z oblíbených funkcí. Snadno tak lze třeba automaticky zahájit navigaci domů nebo otevřít oblíbenou webovou stránku.

Motorola u novinky slibuje i výtečnou výdrž baterie. Akumulátor má kapacitu

5 000 mAh a v balení je nabíječka s výkonem 20 W, která během několika minut dodá telefonu energii na další hodiny fungování.