iPhony jsou předražené, láká narkobaron Escobar na superlevné smartphony

Roberto Escobar není žádné ořezávátko Přestože mnohem slavnější je jeho bratr Pablo, který se v osmdesátých letech stal jedním z nejbohatších lidí na světě a opanoval celosvětový trh s kokainem, tak jeho bratr Roberto do drogového byznysu také dobře viděl. Patří mezi zakladatele Medelínského kartelu, obří drogové organizace svého bratra. Zároveň byl hlavním účetním této „organizace“. Na rozdíl od bratra, který byl v roce 1993 zastřelen, si Roberto odseděl přes deset let ve vězení a následně se pustil do byznysu. Základní kapitál měl zřejmě pro nové podnikání někde dobře uschovaný. Firma se jmenuje Escobar Inc., ovšem logo PE jasně odkazuje na slavnějšího Pabla Escobara.