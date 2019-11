Razrem to jen začíná. Ohýbací motorola může nakopnout značku i celý trh

Rozhodně není dokonalá. To je fakt. Nová Motorola Razr například nenadchne absolutní výbavou. Ale co se stylu a technického provedení týče, je to skutečný mistrovský kousek, který v našich očích zcela zastiňuje „revoluční“ modely s ohebným displejem Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X. Podle nás totiž právě novodobý Razr ukazuje cestu, která bude na ohebných displejích imponovat skutečně širokému publiku.