Skládací motorola se vydrží plynule ohýbat jen rok, odhalil test odolnosti

Stejně jako minulý rok model Galaxy Fold podstoupil i nový razr test odolnosti ohýbacího pantu. Zatímco Samsung předeslal počet otevření a zavření, který má jeho skládací smartphone vydržet, Motorola tento údaj zatajila. Podle zjištění serveru CNET by ovšem ohebná konstrukce razru mohla při běžném používání selhat už po jednom roce.

K testu bylo využito stejné zařízení, které již dříve automaticky otevíralo a zavíralo Galaxy Fold (více v článku Kolik ohnutí vydrží Galaxy Fold? Je to méně, než výrobce slíbil).

Cílem bylo dosáhnout alespoň sta tisíc ohybů, ovšem pant mobilu se zasekl už po 27 tisících ohnutí. Nicméně i poté šel telefon dále používat, jen ohýbací mechanismus nebyl tak plynulý. Celé video s testem, který zabral celkem čtyři hodiny, můžete zhlédnout zde:

Pokud vezmeme v potaz, že průměrně člověk zkontroluje svůj telefon osmdesátkrát za den, znamená to zhruba roční životnost. Ovšem pozor, zrovna Motorola Razr má i vnější displej, na kterém lze sledovat všechny notifikace a třeba i číst zprávy. To znamená, že v mnoha případech by nebylo potřeba použít hlavní displej a tedy telefon otevřít.

Mnozí diskutéři pod videem na YouTubu poukazují na fakt, že stroj na testování počtu ohybů neměl CNET správně kalibrovaný (ačkoliv to sám CNET vyvrací) a telefon tak přístroj často neohnul úplně, ale třeba jen do úhlu okolo 90 stupňů. I to by mohlo mít dopad na výsledky testu.