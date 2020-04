Krásná motorola konečně dorazí do Česka. Je levnější, než se čekalo

Motorola představila novodobý Razr loni na podzim a prodávat se měl začít ještě do konce roku. U běžného mobilu by to nebylo nic překvapivého, jenže nový Razr nese stejnou koncepci jako legendární předchůdce z roku 2004, ovšem má moderní flexibilní displej. Takže se zahájení prodeje globálně odsouvalo a reálně se v USA na pulty prodejen operátora Verizon, který měl exkluzivitu, dostala novinka až v únoru.

V Evropě se zahájení prodeje ještě posunulo, a to včetně tuzemského trhu. Na ten se telefon dostane v průběhu dubna, exkluzivně u operátora O2. U ostatních prodejců bude pravděpodobně k dostání ještě později, zatím ho nemají ani zařazený do katalogu. To O2 ho už ve svém internetovém obchodě má, ale zatím na skladě není.

Překvapující je cena. V Evropě telefon stojí 1 600 euro, což v době představení bylo asi 41 tisíc korun, aktuálně při výrazně oslabující koruně to je dokonce téměř 44 tisíc korun. Jenže O2 má u telefonu cenu 39 995 Kč. To je tedy méně, než byl původní předpoklad. S ohledem na aktuální kurz koruny je to výborná cena, téměř o 10 procent nižší, než za kolik se telefon prodává v Německu.

Jelikož Motorola nedokázala telefon dostat na trh včas, tak mimo USA ji předběhl Samsung s modelem Z Flip, který sice Samsung představil až letos v únoru, ale začal ho prodávat v podstatě obratem po celém světě. Samsung byl původně také levnější, vyšel do konce března na 38 990 Kč, jenže slábnoucí koruna přinesla zdražení na českém trhu na 41 990 Kč. Motorola tak bude o dva tisíce levnější.

Koncepčně jsou Razr i Z Flip stejné, mají i podobný tvar. Výhodou samsungu je lepší hardware a vyšší výkon, Motorola Razr osadila procesorem pro střední třídu. Naopak motorola boduje designem, který nás nadchl a také větším vnějším displejem. Ten u samsungu je úplně malinkatý.