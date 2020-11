Je to pořádný kus mobilu. Test Motoroly G9 Plus

Roky mohou zákazníci spílat výrobcům, že je třeba najít rozumný kompromis v rozměrech telefonů, ale stejně je ve výsledku trend takový, že se prodávají čím dál větší přístroje a najde se i čím dál více zákazníků, kteří si je koupí. Když se totiž k poněkud větším rozměrům přidá i hodně slušná výbava a dobrá cena, tak si leckdo snad i rád zvykne.

Motorola G9 Plus je přesně takovým telefonem. Na první pohled může sice působit dost přerostle, ale pravdou je, že svými specifikacemi může leckoho přesvědčit. V řadě G od tohoto výrobce se už pár generací objevují přesně takto trochu opomíjené modely, které si ovšem šanci u zákazníků určitě zaslouží. Má takovou šanci tedy i G9 Plus? Pojďme si ji prohlédnout.

Jak moc přerostlý je tento telefon?

Pravdou je, že v současnosti zkrátka každý model, který se vejde do úhlopříčky sedmi palců, se dá nazvat jako „klasický smartphone“. Spoustě výrobců to prochází jen proto, že velkou obrazovku obepínají jen úzké rámečky a vznikne tak telefon, který i okolo hranice 6,5 palce nepůsobí nějak ohromně.

Motorola G9 Plus se sice do této kategorie také vejde, má totiž obrazovku s úhlopříčkou 6,81 palce, ovšem navíc tu jsou ještě rámečky, které jsou sice tenké, ovšem zároveň je dnes standardem snaha udělat je i menší. Telefon tak má třeba poměrně širší bradu, kvůli které se pak navyšují celkové rozměry těla.



Přidejme si ještě fakt, že telefon není ani nijak extrémně štíhlý a také to, že jej rovnou z krabičky vyndáte v silikonovém pouzdře a Motorola G9 Plus je skutečně pořádný macek. Porovnali jsme ji namátkově například s redakčním Samsungem Galaxy Note 20 Ultra, což je dokonce 6,9palcový telefon, a motorola je stejně tak široká a dokonce ještě vyšší.

K samotné konstrukci jinak výhrady nemáme, tělo telefonu kryje plast, což je v této cenové kategorii standard. Lesklá povrchová úprava sice působí prémiověji, ovšem jen do doby, než telefon „upatláte“ otisky prstů, pak se takový dojem dost rychle vytrácí.

Líbí se nám, že modul se zadními fotoaparáty vystupuje jen velice nepatrně nad povrch zad a také to, že výrobce čtečku otisků prstů umístil na bok, do tlačítka pro aktivaci displeje.

Co tedy tak velký displej umí?

Na již zmíněné úhlopříčce 6,81 palce najdete IPS zobrazovací panel s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Obrazovka podporuje i HDR10 pro lepší zpracování barev při prohlížení multimediálního obsahu a nechybí pak ani módní průstřel displeje v levém horním rohu pro čelní selfie kamerku.

Obrazovka disponuje řadou softwarových triků, například probuzení ve chvíli, kdy telefon rozpozná, že se na něj díváte. Vedle toho má Motorola už delší dobu vyvinutý systém ovládacích gest, který zjednodušuje práci s telefonem, stejně jako delší dobu známá pohybová gesta (zatřesení či otočení telefonem v ruce).

Displej sám o sobě je každopádně dostatečně jemný a jeho jas je také na slušné úrovni, byť jsme už v této cenové kategorii potkali i ještě o chlup jasnější a lépe vybavené displeje. Velká úhlopříčka samozřejmě není na ovládání jednou rukou (s tím však asi nikdo moc nepočítá), ovšem ve chvíli, kdy na ní sledujete videa či hrajete hry, je vlastně předností.

Co zbytek výbavy?

Srdcem telefonu je osmijádrový Snapdragon 730G, který doplňují 4 GB operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhl telefon výsledku 274 tisíc bodů, což je na danou kategorii telefonů v podstatě lehký nadprůměr. Na této motorole si každopádně zahrajete i graficky náročnější hry, poradí si i se složitými aplikacemi a ohledně plynulosti systému také nemusíte mít žádné obavy.

Vnitřní úložiště poskytne štědrých 128 GB prostoru. Pokud by vám tato kapacita nestačila, můžete si ji ještě rozšířit paměťovou kartou. V takovém případě je třeba si vybrat, zda budete mít větší úložiště, nebo druhou SIM, obojího bohužel kvůli hybridnímu slotu nedocílíte.

Z konektorové výbavy nechybí sluchátkový jack ani moderní USB-C. V bezdrátové konektivitě vedle běžných součástí najdete i NFC. Čtečka otisků prstů je co do rychlosti a spolehlivosti takovým obvyklým standardem: nic co by nás oslnilo, ale ani zklamalo.

Telefon funguje v podstatě na čistém operačním systému Android s několika softwarovými funkcemi od Motoroly navíc. V podstatě tak neobsahuje žádný aplikační balast nad rámec toho, co vám nachystá sám Google, doplněním je instruktážní menu s volbami jednotlivých funkcí od Motoroly. Zbytek přizpůsobení telefonu je tak jen na vás.

Jak je na tom výdrž baterie?

Baterie Motoroly G9 Plus má poměrně slušnou kapacitu 5 000 mAh. Vedle toho zvládá také rychlé 30W nabíjení, příslušnou nabíječku pak naštěstí najdete v balení. Vzhledem k velkým rozměrům telefonu bychom možná rádi viděli ještě trochu větší akumulátor, ovšem ani za stávající hodnotu se nemusí stydět.

V praxi je výdrž samozřejmě závislá na intenzitě používání, ovšem podle nás, pokud telefonu nebudete dávat nijak extrémně zabrat, se pohodlně dostanete minimálně na dva dny na jedno nabití. Při středním a vyšším využívání pak stále dosáhnete alespoň na jeden den s drobným zbytkem do druhého dne.

Rychlost nabíjení s 30 W není ovšem nijak závratná. Za prvních deset minut nabíjení se sotva dostanete nad deset procent kapacity, po dvaceti minutách jste pak na 25 procentech kapacity. Na padesáti procentech jste po asi 45 minutách a na plnou kapacitu pak musíte počkat ještě další hodinu.



Jak Motorola G9 Plus fotí?

Zadní sestava fotoaparátů čítá hlavní 64Mpix snímač (f/1,8), dále 8Mpix širokoúhlý senzor a prakticky do počtu tu pak jsou také dva 2Mpix fotoaparáty pro focení makrosnímků a práci s hloubkou ostrosti. Je to obvyklý trik výrobců fotoaparátů, jak nacpat zadní modul snímači, byť v praxi používáte jen ten hlavní a sem tam širokoúhlý.

I přes úctyhodné rozlišení hlavního snímače a dobrou světelnost bychom fotoaparát Motoroly G9 Plus neoznačili jako silnou stránku, ovšem ani jako vyloženou slabinu. Tento telefon zkrátka fotí v rámci očekávání střední třídy: ne nějak špatně, ovšem pokud si kupujete telefon jen kvůli focení, pak se asi najdou i zajímavější, byť nejspíše dražší volby.

Hlavní senzor fotí v základu v rozlišení 16 Mpix spojením sousedních pixelů snímače, na maximálních 64 Mpix se dostanete pouze po zvolení příslušného režimu. Fotky při dobrém světle jsou přijatelně ostré a podání barev je také na běžné úrovni toho, co bychom očekávali, ovšem je poznat, že jakmile ubude světla, začíná se objevovat šum a ostrost se ztrácí.

Ještě hůře je na tom pak širokoúhlý senzor, který je takový ten klasický případ, kdy výrobce zavelí: „dejte tam alespoň nějaký“. Při příznivém světle dovede telefon zachytit přijatelnou širokoúhlou fotografii, ovšem neodvažujte se ji ani trochu ořezávat. Na nějaké večerní či noční focení tímto sekundárním snímačem raději zapomeňte.

Mám si Motorolu G9 Plus pořídit?

Telefon je již na trhu a v současnosti jej můžete dokonce najít i v rámci slevových akcí za velice pěkných 5 300 korun. Vedle námi testované modré varianty se dá najít ještě ve zlaté. V balení vedle 30W nabíječky najdete také silikonový kryt.

Cena je každopádně vzhledem k výbavě velice dobrá, takže si zbývá položit poslední otázku: nebude vám telefon s 6,81palcovým displejem a na dnešní dobu trochu nadprůměrně silnými rámečky vadit? Pokud ne, pak je Motorola G9 Plus opravdu zajímavou koupí: nabídne solidní výkon, dostatek paměti, velkou baterii i přijatelný fotoaparát s vysokým rozlišením.

Konkurence od Xiaomi (Note 9) a Realme (Realme 7) sice nespí, ale v obou případech mají telefony slabší procesory a horší rozlišení hlavního fotoaparátu, jinak je to v podstatě vyrovnaný souboj. Ovšem menší displeje mohou být pro někoho rozhodujícím faktorem.