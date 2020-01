Motorola učí, jak používat opětovně odložený skládací razr

Úterý 18. února mělo být dnem, kdy se skládací Motorola Razr ukáže na prodejních pultech. Tedy alespoň podle americké pobočky této původně americké značky, kterou od roku 2014 vlastní čínské Lenovo. Toto datum uváděla na svém webu u předobjednávky skládací novinky. Nyní již neplatí. Termín dostupnosti u operátora Verizon byl posunut o další týden, tedy na 25. února. Neschází navíc poznámka, že jde o očekávané datum a může tak dojít k jeho změně.

Na oficiálním youtubovém kanálu Motorola US přitom již na novinku lákala instruktážním videem. V něm zájemcům ve zkratce ukazuje, jak se mají ke skládacímu razru chovat. Někdy jde o praktické informace, jindy spíše o názornou ukázku „amerického“ přístupu společností ke spotřebitelům. Tedy něco ve stylu „nedávejte kočku do mikrovlnné trouby“.

Což o to, opravdu výjimečně se to stát může, nicméně kdo by cíleně dával telefon do kapsy v rozevřeném stavu? „Zavřete telefon před uložením do kapsy nebo kabelky,“ zní jedna z rad ve videu. Je nicméně pravdou, že společnost si na takovou konstrukci mobilního telefonu již odvykla.

Uživatelé razru by se podle Motoroly neměli znepokojovat, pokud na displeji objeví nějaké nerovnosti. Je to prý dáno vlastností flexibilního displeje a především faktem, že zhruba v jeho vertikální polovině se nachází kovový kloub a kovové destičky, které displej po rozevření telefonu podepírají. Právě ty tak může uživatel při pohybu prstem po displeji pocítit.

Nechybí ani varování před použitím ochranné folie displeje. Společnost informuje, že displej je již ochrannou vrstvou opatřen a použití nějaké dodatečné folie je nežádoucí. Důvod je nasnadě: nejde totiž zaručit, že bude dostatečně tenká a natolik flexibilní, aby nedošlo k jakémukoli nevratnému poškození částí telefonu včetně samotného displeje, respektive jeho standardní ochranné vrstvy.

S čím si skládací razr rovněž rozumět nebude, to jsou ostré předměty. A to včetně svazku klíčů. To je vcelku logické, vždyť dokážou zanechat nevratné stopy i na tvrzeném sklu, které chrání displej běžných smartphonů.

Pokud se bude uživatel instrukcemi americké pobočky Motoroly řídit, pak si bude moci skládacího razru užívat naplno a dlouho. To bude ovšem zjevně ještě nějaký čas trvat, zatím si alespoň může veškerá doporučení a praktické informace z videa dostatečně osvojit.

O tom, zda Motorola skládací razr dodá skutečně před koncem února, se dá v současnosti jen spekulovat. Co bylo důvodem k již druhému odložení zahájení prodeje v řadě, je otázkou. Podle odůvodnění prvního přesunutí termínu by nemělo jít o žádné technické problémy. Tentokrát to může mít souvislost s epidemií koronaviru, s níž se Čína potýká. Lenovo má totiž velkou továrnu, v níž vyrábí mimo jiné i motoroly, v epicentru nákazy, tedy ve městě Wu-chan. Není ovšem jediným výrobcem, který může dopad epidemie pocítit (více viz Daň za výrobu v Číně. Koronavirus ohrožuje i trh se smartphony).