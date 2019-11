Výměna displeje nového huaweie vás bude stát stejně jako nový iPhone

Huawei Mate X lze v Číně koupit již od pátku 15. listopadu. Tedy v případě, že má dotyčný štěstí, o revoluční novinku domácího výrobce je totiž velký zájem a po první várce se doslova zaprášilo. A to i přesto, že výrobce uživatele odrazuje od plnohodnotného používání modelu Mate X, pokud mrzne. Telefon by podle něj neměli ohýbat, klesne-li okolní teplota pět stupňů Celsia pod nulu a níže (více viz Skládací huawei coby sezonní záležitost? V mrazu jej raději nepoužívejte).

Nyní se navíc ukázalo, že uživatelé se k Matu X, jehož pořizovací cena činí 16 999 jüanů (téměř 56 tisíc korun), budou muset chovat jako v bavlnce i z jiného důvodu. Zatímco dřívější upozornění výrobce poukazuje na křehkost ohebné konstrukce, oficiální ceny servisních úkonů dávají tušit její složitost. Výměnu některých komponent uživatelé finančně značně pocítí.

Vůbec nejlevnějším procesem bude výměna baterie, za tu si Huawei naúčtuje 278 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 910 korun. Finančně stále přijatelná je i výměna krytů baterie. Ty jsou tu dva, levý a pravý. Poškozený kus výrobce vymění za 361 jüanů (zhruba 1 180 Kč). Výměna obou tak vyjde na v přepočtu téměř 2 400 korun. Na 698 jüanů, tedy v přepočtu na 2,3 tisíce korun pak vyjde výměna fotoaparátu.

To vše jsou v porovnání s cenou telefonu vesměs drobné výdaje. Jenže třeba výměna základní desky už bude finančně citelnější. Vyjde na 3 579 jüanů (cca 12 tisíc korun), tedy na téměř pětinu ceny telefonu. To ovšem není nic oproti sazbě, kterou si Huawei účtuje za výměnu samotného flexibilního displeje.

Na ten by si měli uživatelé dávat opravdu velký pozor. To bude ovšem vzhledem ke konstrukci poněkud složité. Oproti Samsungu Galaxy Fold, v jehož případě se flexibilní displej u složeného zařízení schovává uvnitř, se u skládacího huaweie nachází displej zvnějšku. Po celou dobu je tak vystaven vysokému riziku mechanického poškození. A to i vzhledem k faktu, že je krytý pouze folií, a nikoli tvrzeným sklem jako běžné smartphony.

A o jaké ceně je tedy v případě nutnosti výměny displeje Matu X řeč? O nemalých 7 080 jüanech, což je v přepočtu více než 23 tisíc korun. V řeči smartphonů je to tedy jeden zbrusu nový iPhone 11 se 128 GB vnitřní paměti včetně ochranného obalu. Anebo, chcete-li z domácí stáje, model Mate 30 Pro, který se na čínském trhu prodává za 5 799 jüanů (cca 19 tisíc korun).

Zdá se, že k revoluční novince Huaweie budou muset uživatelé přistupovat s opravdu velkým respektem. V opačném případě je touha po tom nejmodernějším, co v současnosti tento čínský výrobce dokáže nabídnout, může vyjít pěkně draho.