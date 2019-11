Skládací huawei coby sezonní záležitost? V mrazu jej raději nepoužívejte

Zatímco přes den se v hlavním městě Číny pohybují teploty nad nulou, tak o následujících nocích bude mrznout. Sice ne nikterak výrazně, avšak třeba v pondělí má teplota v noci klesnout na minus pět stupňů Celsia. A právě to je podle Huaweie hraniční hodnota pro plnohodnotné používání skládací novinky.

Společnost totiž na oficiálních stránkách modelu Mate X upozorňuje, čeho by se měli jeho uživatelé určitě vyvarovat. Tradičně mají dbát třeba na to, aby se telefon nedostal do styku s tekutinou, prachem či jinými cizími látkami. A to i v místě ohybu respektive kloubu. Logický doporučením je pak vzhledem ke konstrukci telefonu i nutnost jeho ochrany před nárazem.

Zarážející je ovšem poslední z doporučujících bodů. V něm totiž Huawei uživatele vyzývá, aby telefon neohýbali v případě, že okolní teplota klesla na -5 ℃ či níže. Výrobce sice nezakazuje přímo používání telefonu při takto nízkých teplotách, nicméně na jeho plnohodnotné využití by měli uživatelé raději zapomenout. Konstrukce či možná displej modelu Mate X je patrně náchylnější, než se na první pohled zdá.

Portál GizChina v této souvislosti podotýká, že konkurenční Samsung v případě svého skládacího smartphonu, tedy modelu Galaxy Fold žádné podobné doporučení nevydal. „Buď to znamená, že u Galaxy Fold neexistuje žádný podobný problém, nebo o tom společnost nechce mluvit,“ uvádí portál.

Pravdou je, že oproti skládacímu samsungu má huawei velkou výhodu: i ve složeném stavu je uživateli k dispozici onen rozměrný flexibilní displej. Sice jen jeho větší pravá část, nicméně oproti vnějšímu sekundárnímu displeji samsungu je stále výrazně větší. Ovšem právě vzhledem k tomuto řešení je Mate X náchylnější na poškození flexibilního displeje – ten je u Samsungu Galaxy Fold ve složeném stavu totiž chráněn uvnitř zařízení.

Nicméně ani to Samsung neuchránilo od jistých problémů. Některým prvním testerům se totiž podařilo strhnout ochrannou vrstvu displeje v domněnce, že jde jen o “transportní“ fólii chránící displej před poškozením v originálním balení. U některých kusů se však sloupávala sama v důsledku mechanického namáhání. Společnost proto musela uvedení skládací novinky na trh opět odložit (více viz Samsung odkládá prodej revolučního mobilu na neurčito).

A právě možná po této zkušenosti Huawei uživatele Matu X důrazně varuje, aby speciální ochrannou vrstvu displeje neodstraňovali. V případě potřeby její výměny se mají obrátit výhradně na zákaznický servis a určitě by neměli na displej aplikovat žádnou další ochrannou vrstvu třetích stran.