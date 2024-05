Belgičan Neuville bude během Portugalské rallye hájit vedení v MS

Tentokrát navíc bude mít Neuville proti sobě hvězdnou sestavu, v barvách Toyoty totiž aktuální týmovou jedničku a vítěze závodu z roku 2021 Evanse doplní poprvé v sezoně společně úřadující šampion Kalle Rovanperä z Finska a osminásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier, kteří startují jen ve vybraných závodech seriálu.

Neuville tak bude zároveň čelit jezdcům, kterým se v Portugalsku daří. Třiadvacetiletý Rovanperä bude útočit na třetí triumf za sebou, o sedmnáct let starší Ogier rallye vyhrál pětkrát v kariéře, a pokud se mu to podaří ještě jednou, osamostatní se v čele historické tabulky vítězů od Markka Aléna z Finska.

„Úspěch v Portugalsku závisí na stejných faktorech jako vždy. Potřebujeme konzistenci, dobré nastavení a důvěru v auto. Velký vliv na náš výkon bude mít i stav trati a startovní pozice; když bude pršet, budeme rychlí, pokud bude sucho, budeme se trápit,“ řekl Neuville, který na šotolinové tratě v pátek vyrazí jako první a bude soupeřům „čistit“ trať. I pětatřicetiletý Belgičan už dokázal v Portugalsku vyhrát, a to v roce 2018. Loni skončil Neuville pátý.

S velkým očekáváním do rallye vstupuje Toyota. „Alespoň na jedné rallye jsme chtěli nasadit všechny čtyři naše jezdce a tohle byla dobrá příležitost to udělat,“ řekl šéf týmu Jari-Matti Latvala. Vedle Evanse, Rovanperäho a Ogiera se v rallye představí i Japonec Takamoto Kacuta. „Tři z nich dokázali v Portugalsku vyhrát, plus Taka tam byl taky velmi rychlý,“ podotkl Latvala. Doplnil ale, že Evans se bude soustředit hlavně na souboj se soupeři v celkovém hodnocení MS.

Rovanperäho čeká třetí start v šampionátu v sezoně, po nevydařeném Švédsku vyhrál předminule v Keni. „Do Portugalska se těším. Je to rallye, kterou mám opravdu rád. Vždy je tam spousta fanoušků a skvělá atmosféra,“ řekl Rovanperä. „Zdá se, že mi to tady docela vyhovuje. Samozřejmě, že se pokusíme opět vyhrát, ale to není nikdy snadné. Všichni špičkoví piloti to tady znají,“ podotkl světový šampion z předešlých dvou let.

Ogier v Portugalsku loni nezávodil, letos se mu ale daří. V Monte Carlu skončil druhý, v Chorvatsku vyhrál. Nyní bude usilovat o jubilejní 60. triumf v kariéře. „Jsem nadšený, že se do Portugalska vracím. Je to země, na kterou mám spoustu dobrých vzpomínek, možná trochu víc z doby, kdy se rallye jela spíše na jihu než na severu,“ uvedl Ogier, jenž si poslední triumf připsal v roce 2017. „Za normálních okolností bychom neměli být v nevýhodě s ohledem na naši startovní pozici, možná by nám mohla i prospět. Teď je ale brzy něco říkat, protože tam občas hodně prší,“ dodal Ogier.

Zastoupení na Portugalské rallye bude mít i český motorsport. O body do kategorie WRC2 bude bojovat Martin Prokop, v kategorii WRC3 se bude snažit prosadit Jan Černý. Po čtvrteční zahajovací rychlostní zkoušce bude 1. etapa pokračovat v pátek, posádky čeká do neděle 22 testů s celkem 337 měřenými kilometry.