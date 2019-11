Véčko s Androidem představí Samsung nečekaně brzo. Nebude obyčejné

Situace na trhu je následující. Samsung jako jediný dlouhodobě produkuje smartphonové véčko s Androidem, jmenuje se prostě W a doplněné je o modelový rok – poslední z loňska nese označení W2019 (vždy je uveden následující rok, než v jakém byl model představen). Je to sice zajímavý telefon, ale dost exotický. Prodává se jen v Asii a ani tam ho běžně nekoupíte, dostupný je jen na čínském trhu. Navíc je to pořádně drahá hračka, v přepočtu poslední model vyšel na 62 tisíc korun.

Nový model řady W Samsung představoval obvykle v listopadu, jenže na model W2020 se zatím nedostalo. A to možná zcela záměrně. Samsung totiž chystá mnohem zajímavější véčko s Androidem, které nabídne globálně. Čímž by modelová řada postrádala smysl.

Ona véčka z řady W jsou totiž docela konzervativní modely. Využívají koncept z minulého desetiletí, ještě z obyčejných modelů. Prostě klasické véčko. Zvenku je jeden displej a uvnitř druhý v podstatě stejně velký a k tomu mechanická alfanumerická klávesnice.

To novinka, vlastně již Samsungem částečně oznámená, bude mít nejmodernější technologie. Tvar bude stejný a opět bude zvenku jeden displej. Ale po otevření bude uvnitř jeden velký flexibilní panel. Ano, to samé před pár dny představila Motorola jako novodobý Razr a vzbudila tím velké pozdvižení.

Telefony s flexibilním displejem už existují, ale všechny tři první kusy tuto technologii používají poněkud jinak. Jak již prodávaný Samsung Fold, tak zatím v Evropě nedostupný Huawei Mate X a exotický Royole využívají flexibilní displej proto, aby zvětšily pracovní plochu na dvojnásobek. Tedy z půdorysu řekněme současného smartphonu udělají velký tablet. A je jedno, že Samsung má displej véčkově uvnitř a zbylé dva telefonu zvnějšku.

To Motorola Razr a chystané véčko Samsungu mají filozofii úplně jinou. Díky flexibilnímu displeji dokážou dnes obvyklý půdorys smartphonu v zavřeném stavu zmenšit na polovinu. Proč? Primárně je to frajeřina, ale někomu už mohou připadat současné telefony příliš velké a takhle je v zavřeném stavu snadněji nacpou do kapes těsných kalhot.

Razr nás nadchl, je to opravdu velmi zajímavý telefon. Sice byl představený až teď v listopadu, ale mluví se o něm déle než rok a v podstatě byl dlouho dopředu známý i design telefonu a jeho tvary. Výrazně totiž navazuje na historický a náramně úspěšný model z roku 2004. Samsung tedy dobře věděl, co se chystá, a měl čas se připravit.

I proto své véčko, zatím neoznačené, ale pravděpodobně s typovým označením SM-F700F, firma oznámila chvíli před premiérou Razru, aby prostě zákazníci věděli, že budou mít alternativu. K dispozici jsou i nějaké obrázky a video, ovšem detaily zatím firma nezveřejnila. Stejně tak zatím neznáme žádné detaily výbavy, za pozornost však stojí průstřel flexibilního displeje. To je dost odvážné, ale nechme se překvapit.

Samsung zatím nezveřejnil, kdy by se telefon měl začít prodávat ani kdy by ho mohl představit. Ale podle mnoha zdrojů firma s uvedením spěchá a mělo by k němu dojít už v prvním čtvrtletí příštího roku. Tedy poměrně brzy. Je jasné, že telefon nebude levný, ostatně Fold stojí zhruba 53 tisíc korun a Razr má stát přes 40 tisíc korun. Ale to je stále méně než za exotické véčko Samsung W2019 s ještě vyšší cenou a přitom dost obyčejnou konstrukcí.