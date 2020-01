Ohebný Razr používá displej od firmy, které dal Apple košem

Při prvních testech v tu dobu ještě neprodávaného Samsungu Galaxy Fold s ohebným displej se ukázala vada v konstrukci a telefon musel být nakonec předělán, do prodeje se tak dostal se zpožděním. Vadná nebyla pouze konstrukce, ale upraven musel být i displej.



To nová Motorola Razr s ohebným displejem zatím velkými testy neprošla. Ale první dojmy z displeje po seznámení se s touto novinkou jsou pozitivní (více viz Tak to se Motorole opravdu povedlo. Vyzkoušeli jsme nový Razr). Na rozdíl od Samsungu, který si displeje vyrábí sám, produkují panely pro nový Razr méně slovutné firmy v Číně.

Ovšem je poněkud ironické, že jedním ze dvou dodavatelů ohebných displejů pro nový Razr je společnost China Star Optoelectronics Technology. Ta je spoluzaložena právě Samsungem a čínskou společnosti TCL známou smartphony Alcatel nebo BlackBerry. Připomeňme, že TCL také nově vstoupilo pod vlastní značkou na český trh se smartphonem Plex.

Druhým dodavatelem dislejů pro Razr je i pro méně znalé docela známá čínská společnost BOE. Ta přitom podle dostupných zpráv byla vyškrtnuta z dodávek pro příští iPhony. Apple bude využívat pro dodávky displejů Samsung a LG. BOE vyrábí displeje pro smartphony i pro tak velké výrobce jako Huawei, Oppo nebo Vivo. BOE vyrábí i ohebný displej pro Huawei Mate X.

Uvidíme, jak si povede nový ohebný Razr při dlouhodobém používání. Ale například Huawei vydal upozornění, že jeho ohebný smartphone by se neměl rozkládat při teplotách pod minus 5 stupňů Celsia (více viz Skládací huawei coby sezonní záležitost? V mrazu jej raději nepoužívejte). To Motorola uvádí, že u svého nového ikonického véčka vymění displej zdarma, a to do 24 hodin. U smartphonu za 41 000 korun si to asi může dovolit.